ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner yarın Türkiye’ye gelecek. Kushner’e Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Greenblatt eşlik etmesi bekleniyor. IHAAW182148-SIY/26-02-2019- ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner yarın Türkiye’ye gelecek.

IHAAW182148-SIY/26-02-2019- ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner yarın Türkiye’ye gelecek. Kushner’e Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Greenblatt eşlik etmesi bekleniyor.26.02.2019 18:21:48TSINNNN

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.