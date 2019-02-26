ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner yarın Türkiye’ye gelecek. Kushner’e Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Greenblatt eşlik etmesi bekleniyor.
IHAAW182148-SIY/26-02-2019- ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner yarın Türkiye’ye gelecek.26 Şubat 2019 Salı 18:26
IHAAW182148-SIY/26-02-2019- ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner yarın Türkiye’ye gelecek. Kushner’e Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Greenblatt eşlik etmesi bekleniyor.26.02.2019 18:21:48TSINNNN
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