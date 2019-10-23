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ABD Başkanı Donald Trump: Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'ya ilişkin iyi haberler geliyor gibi

ABD Başkanı Donald Trump "Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'ya ilişkin iyi haberler geliyor gibi. Daha başka bilgiler de gelecek." dedi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 07:01
ABD Başkanı Donald Trump: Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'ya ilişkin iyi haberler geliyor gibi

ABD BaşkanıDonald Trump, "Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'ya ilişkin iyi haberler geliyor gibi. Daha başka bilgiler de gelecek." açıklamasında bulundu. 

Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin yapılan anlaşma sonrasında verilen 120 saatlik sürenin dolmasının ardından Trump, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Trump, "Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'ya ilişkin iyi haberler geliyor gibi. Daha başka bilgiler de gelecek." ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 07:01
  1. Donald Trump
  2. ABD
  3. Anadolu Ajansı

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