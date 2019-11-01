ABD Başkanı Donald Trump ilginç açıklama: Ben vurulursam ağlamaz

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir bağış gecesinde söylediği sözler hem basında hem sosyal medyada oldukça fazla konuşuldu. Evliliği sık sık tartışılan Trump vurulması durumunda, eşi Melania Trump'ın ağlamayacağını düşündüğünü söyledi.

"Eşimin tepki vermeyeceğini biliyorum"

TIME dergisi Washington muhabiri Vera Bergengruen'in aktardığına göre, Cumhuriyetçi Parti için düzenlenen özel bir bağış gecesinde konuşan Trump, Temsilciler Meclisi Azınlık Denetçisi Steve Scalise'in birkaç yıl önce vurulmasından ve Scalise'nin eşiyle hastanede karşılaşmasından bahsederken, "Scalise'in eşi onunla hastanede tanıştığım gün gözleri yerinden çıkacakmış gibi ağlıyordu. Eşlerin çoğu bir trajediye böyle tepki vermez, benimkinin vermeyeceğini biliyorum" dedi.

Scalise'in tedavisinden sonra yaşadığı kilo kaybıyla ilgili şaka da yapan Trump, "Vurulmak iyi bir kilo verme yöntemi değil" dedi.