ABD Başkanı Donald Trump Davos'ta konuştu: Avrupa doğru yolda ilerlemiyor
Dünya

ABD Başkanı Donald Trump Davos'ta konuştu: Avrupa doğru yolda ilerlemiyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Davos'ta açıklamalarda bulundu. Trump "Ben Avrupa'yı seviyorum. İyi bir noktaya gitmesini istiyorum ama gitmiyor. " dedi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Davos'ta açıklamalarda bulundu.

Trump'ın açıklamaları şöyle:

1 yıl önce ABD ölü bir ülkeydi ama şu anda dünyadaki tüm ülkeleri geride bıraktık. Ben Avrupa'yı seviyorum. İyi bir noktaya gitmesini istiyorum ama gitmiyor. Bizi takip edin. Bizi takip ederseniz başarılı olursunuz.

İnsan tarihinin görmediği bir ölçekte göç akımı gerçekleşti. Liderler bunun ne kadar tehlikeli olduğunu anlayamıyor. Anlasa bile bir şey yapamıyor. Avrupa'daki bazı yerler artık tanınmaz hale geldi.

Her yıl 1 trilyon dolar boşa kaybediyorduk ancak biz 1 yıl içinde enflasyon yaratmadan açığımızın yüzde 70'ini kapattık. Doğru adımlar attık. Tarifelerle ticaret açığımız kapandı.

Benim liderliğimde doğalgaz üretimi hiç olmadığı kadar yüksek seviyelerde. Uykucu Biden zamanında böyle değildi.

 

"VENEZUELA'YA YARDIMCI OLUYORUZ"

Venezuela inanılmaz başarılı olacak. Tüm işbirliğini takdir ediyoruz. Saldırı sonrasında büyük bir iş birliğine girdik. Saldırıdan sonra 'anlaşalım' dediler. Önümüzdeki 6 ayda son 20 yıldan daha fazla para kazanacak. Ülkenin lideri de zekice davrandı. ABD petrol üretimi günde 730 bin varil arttı ve geçen hafta yalnızca Venezuela'dan 50 milyon varil petrol aldık. Bütün büyük petrol şirketleri bizimle birlikte Venezuela'ya giriyor. Gerçekten inanılmaz. Bunu görmek çok güzel.

"GRÖNLAND İÇİN DANİMARKA NANKÖRLÜK YAPIYOR"

Hem Grönland hem Danimarka halkına çok büyük bir saygı duyuyorum. Grönland'ın güvenliğini bizden başka hiçbir ülke sağlayamaz. ABD, Grönland'da Danimarka için üsler kurdu, Danimarka için savaştık. ABD, Grönland'ı kurtardı, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Danimarka'ya geri verdi. Şimdi ise Danimarka nankörlük ediyor. Grönland, önemli bir stratejik konumda savunmasız bırakılıyor.

