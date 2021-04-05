ABD Başkanı Biden'ın oğlu, yengesi ile yaşadığı rezil ilişkiyi bu sözlerle savundu!

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, hayatını kaybeden abisinin eşi Hallie ile yıllar önce birlikte olduğunu itiraf etti. Hunter Biden, "O dönem ben abimi o da eşini kaybettiği için çok üzgündük. Bu ilişki ikimizin de paylaştığı ağır yastan doğdu" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, hayatını kaybeden abisinin eşi Hallie ile yaşadığı ahlaksızlığa dair ilk kez detaylar sundu.

Yeni kitabı "Beautiful Things"i tanıtmak için CBS'e konuk olan Hunter, 2015'te 46 yaşında hayatını kaybeden abisi Beau'nun eşi Hallie ile yaşadığı ilişkinin "Birçok insana kafa karıştırıcı gelmesinin nedenini anladığını" söyledi. İkili, Beau'nun ölümünden 2 yıl sonra, 2017'de bir araya gelmişti.

"İkimizin de paylaştığı ağır yastan doğdu"

Hunter, "Sanırım insanların kafasını karıştırdı. Ve ben bunu anlıyorum; gerçekten anlıyorum. Ancak benim için anlatması zor bir şey değil. Bu şey ikimizin de paylaştığı ağır yastan doğdu. Birlikteydik ve doğru şeyi yapmaya çalışıyorduk. Daha sonra o aşk, kaybettiğimiz şeyin yerini doldurabileceğimiz umuduyla aşk umuduna dönüştü" dedi.

Beau'nun ölümünden 5 ay sonra eşi Kathleen ile boşanan Hunter, Hallie ile ilişkilerinin "yürümediğini" söyledi. İkili 2019 yılında ayrılmıştı.

Joe Biden ilişkiyi desteklemişti

2017'de yerel basında yer alan haberlere göre Joe ve Jill Biden ilişkiyi desteklemişti. Hunter, ilişkiye gelen tepkiler sebebiyle World Food Program US'in yönetiminden istifa etmişti.