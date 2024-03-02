ABD Başkanı Biden'ın İtalya Başbakanı Meloni'ye yaptığı hareket şaşkınlığa neden oldu

Beyaz Saray'da gerçekleşen buluşmada, Biden ve Meloni arasında sıcak bir atmosfer vardı. İki lider, görüşmenin ardından oval ofiste ayaküstü sohbet etti. Bu samimi anlardan birinde Biden, Meloni'nin saçlarını öptü. Bu olay, kameralara da yansıdı.

İtalya Başbakanı Meloni'nin ABD ziyareti, ikili ilişkiler açısından önemli bir adımı temsil ediyor. Beyaz Saray'da gerçekleşen bu buluşma, iki ülke lideri arasındaki yakın ilişkileri ve işbirliğini vurguladı. Bu samimi jest, diplomatik çevrelerde de dikkatle takip ediliyor ve ABD-İtalya ilişkilerine yeni bir boyut kazandırabilecek potansiyele sahip olduğu değerlendiriliyor.