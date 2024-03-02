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Dünya ABD Başkanı Biden'ın İtalya Başbakanı Meloni'ye yaptığı hareket şaşkınlığa neden oldu
Dünya

ABD Başkanı Biden'ın İtalya Başbakanı Meloni'ye yaptığı hareket şaşkınlığa neden oldu

Yeniakit Publisher
2024-03-02 23:55:00 -

İtalya Başbakanı Georgia Meloni, ABD'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Başkan Joe Biden ile Beyaz Saray'da buluştu. Görüşmenin ardından yaşanan anlar ise dikkatleri üzerine çekti. ABD Başkanı Biden, İtalya Başbakanı Meloni'nin saçlarını öptü.

Beyaz Saray'da gerçekleşen buluşmada, Biden ve Meloni arasında sıcak bir atmosfer vardı. İki lider, görüşmenin ardından oval ofiste ayaküstü sohbet etti. Bu samimi anlardan birinde Biden, Meloni'nin saçlarını öptü. Bu olay, kameralara da yansıdı.

İtalya Başbakanı Meloni'nin ABD ziyareti, ikili ilişkiler açısından önemli bir adımı temsil ediyor. Beyaz Saray'da gerçekleşen bu buluşma, iki ülke lideri arasındaki yakın ilişkileri ve işbirliğini vurguladı. Bu samimi jest, diplomatik çevrelerde de dikkatle takip ediliyor ve ABD-İtalya ilişkilerine yeni bir boyut kazandırabilecek potansiyele sahip olduğu değerlendiriliyor.

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