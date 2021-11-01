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Gündem ABD Başkanı Biden'den askeri operasyon açıklaması
Gündem

ABD Başkanı Biden'den askeri operasyon açıklaması

Roma'daki düzenlenen G-20 zirvesi sonrası açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, toplantılarının verimli geçtiğini söyledi. Biden, Suriye'de Irak sınırındaki ABD güçlerine yapılan İHA saldırılarına ilişkin ise "karşılık vereceğiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 18:01:00 -
ABD Başkanı Biden'den askeri operasyon açıklaması

İtalya'nın başkenti Roma'daki G-20 zirvesine katılan ABD Başkanı Joe Biden, zirve sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Zirve kapsamında çok verimli görüşmeler yaptığını belirten Biden, "(İngiltere) Başbakan Johnson, (Almanya) Başbakan Merkel ve (Fransa) Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığımız toplantıda İran'ı nükleer silah elde etme konusunda engellemenin en iyi yolunun diplomasi olduğuna yönelik inancımızı yineledik" ifadelerini kullandı.

Biden, üç liderle İran'ı ciddi ve iyi niyetle müzakereleri yeniden başlatması konusunda teşvik etmenin yollarını da ele aldıklarını kaydetti.

Bir gazetecinin kasım sonuna kadar anlaşmaya dönmezse İran'a yönelik bir yaptırım olup olmayacağına ilişkin sorusuna Biden, "Bu konunun nasıl çözüleceği bu anlaşmanın ilk haline ortak olan dostlarımızın bizim yanımızda olmalarına, (İran) dönmediği takdirde ekonomik bir bedel ödeme konusunda istekli olmalarına ve eylemlerine bağlı olacak" yanıtını verdi.

Suriye'de ABD güçlerine saldırı

Suriye'de Irak sınırındaki El Tanıf üssünde konuşlu ABD güçlerine yönelik İHA saldırısına yanıt verip vermeyeceklerine ilişkin bir soruya da Biden, ABD'nin her zaman yaptığı gibi Amerikan güçlerine ve menfaatlerine saldıranlara karşılık vereceğini ifade etti.

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