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Dünya ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya ağır sözler
Dünya

ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya ağır sözler

Yeniakit Publisher
2023-09-19 19:27:00 -
ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya ağır sözler

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'yı sert bir şekilde eleştirdi.

BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Rusya'yı hedef alan ABD Başkanı Joe Biden, "Barışın önündeki tek engel Rusya. Savaşı Rusya başlattı bitmesini de istemiyorlar. ABD ise bu savaşın sona ermesini istiyor" dedi.

BM zirvesinde konuştu

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK) açıklamalarda bulundu. Rusya- Ukrayna savaşı ile ilgili konuşan Biden, Moskova yönetimini sert sözlerle hedef aldı.

"Savaşı Rusya başlattı"

Biden, "Barışın önündeki tek engel Rusya. Savaşı Rusya başlattı bitmesini de istemiyorlar. ABD ise bu savaşın sona ermesini istiyor. Rusya tek başına bu savaşın sonunu getirmeli. Rusya derhal Ukrayna'nın işgaline son vermeli." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'nın yanındayız"

Biden, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ukrayna'da yaptıkları korkunç hareketlerin sonucu ödemeyeceklerini düşünüyor. ABD'nin söyleyeceği şey şu: Bu toplantıya üye olan herkes şunu bilmeli, güvenli hissetmeliler. ABD'nin temel prensiplerinden biri bu. Şimdi bu saldırıya karşı birlikte karşı çıkmalıyız ki yarın da bunlar yaşanmasın. Bu yüzden ABD müttefiklerimizle birlikte egemenliklerini ve bölgelerini korurken onlarla birlikte olmaya devam edecek. Bu sadece Ukrayna'nın geleceğine yatırım değil, her ülkenin geleceğine yatırım.


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"BM prensiplerine uyulmalı"

Ne kadar büyük olurlarsa olsun, egemenlik, bölgesel özgürlük, toprak bütünlüğü bunlar onurlu gövdenin temel prensipleri, biz demokrasinin kuzey yıldızıyız. Yapmamız gereken şeyi yapmalıyız. İnsanlık onurunu korumalıyız, fırsatları ortaya çıkarmalıyız. BM'nin temel prensiplerini korumalıyız. Biz şunu yapmak istiyoruz. Önümüzdeki yol uzun, verdiğimiz sözü tutacağız. Dayanacağız ve başarılı olacağız. Böylece ne mümkün, ne olası bunu göstereceğiz. Bu dünyanın iyiliği için çok önemli bir nokta. Çünkü bizim bunu yapacak gücümüz var.

"Dünya Bankası'nı borç verme konusunda ilerletebiliriz"

BM barışı korumaya devam etmeli, böylece acıyı engellemeli, uluslar zorlu konularda yeni çözümler bulmalı. Karayipler'deki Haitili insanlar için diyalog oluşturuldu. Kenya'nın devlet başkanı ülkesini BM ile birlikte çözüm bulmakta liderlik etti. Haitili insanlar daha fazla bekleyemez. ABD küresel kurumları daha sorumlu ve daha hızlı bir şekilde cevap verecek hale getirmeye çalışıyor. Dünya Bankası'nı ölçeklenme konusunda önemli adımlar attık. Daha düşük gelire sahip ülkelerin sürdürülebilir gelişme hedeflerine ulaşabilmesi için yardımcı olduk. G20'de dünyanın büyük ülkelerinden daha fazla finans istedik. Dünya Bankası'nı borç verme konusunda ilerletebiliriz. Uluslararası fon sağlanma konusunda ülkelerin daha yüksek sesi olmasını sağlayacağız.

 

"Yapay zeka teknolojisini kontrol altına alacağız"

Yapay zeka teknolojisini kontrol altına alacağız ve iyilik için kullanacağız. Dünyanın her yerinde ABD güçlü ittifak oluşturuyor. Hepimizi zor duruma sokan zorluklar karşısında Los Angeles'ta imzalanan bir sözleşme var. Göçmenlikle ilgili, bölgelerdeki zorluklara karşı imzalandı. Göçmenlerin hakkını koruyacağız.

"Çin ile rekabet çatışmaya dönüşmemeli"

Sorumlu bir şekilde rekabete girmek istiyoruz böylece rekabetçi atışmaya sıçramasın. Tehlikeyi azaltıyoruz Çin ile birlikte. Çin'i izole etmiyoruz. Çin ile rekabet çatışmaya dönüşmemeli."

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