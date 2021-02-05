ABD Başkanı Biden’dan kriz çıkaracak Rusya açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Amerikan kurumları içerisinde ilk ziyaretini gerçekleştirdiği Dışişleri Bakanlığı'nda personele yönelik kısa bir selamlama konuşması yaparak "Amerika geri döndü, diplomasi geri döndü" dedi.

Blinken'ın bakanlık görevini çok zor bir dönemde devraldığını dile getiren Biden, yönetiminde görev alan herkesin özveriyle çalışarak bu süreci atlatacaklarını belirtti.

ABD'nin küresel ölçekte diplomasi adımlarını yoğunlaştırıp sorunların çözümünde diplomasiye ağırlık vereceğini kaydeden Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ekibine güvendiğini söyledi.

'Rusya'yı hesap vermeye zorlayacağız'

Rusya'ya yaptıklarından dolayı 'hesap vermeye zorlayacaklarını' belirten Biden, Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy'ın 'derhal ve koşulsuz' serbest bırakılmasını talep etti.

ABD Başkanı, "(Rusya) Devlet Başkanı Putin ile görüşmede, Rusya'nın agresif eylemleri: Seçimlerimize müdahaleleri, siber saldırıları, kendi vatandaşlarını zehirlemesi karşısında ABD'nin boyun eğdiği günlerin sona erdiğini net bir şekilde ortaya koydum. Rusya'yı hesap vermeye zorlamakta ve halkımızın hayati öneme sahip çıkarlarını korumakta tereddüt etmeyeceğiz. Ayrıca hemfikir ortaklarla koalisyon içinde çalışırsak Rusya'ya karşı çok daha etkili oluruz" ifadelerini kullandı.

'Navalnıy hedef seçildi' iddiası

Sputnik'in haberine göre, Navalnıy davasına da değinen Biden, "Navalnıy'ın siyasi nedenlerden dolayı hapse mahkum edilmesi ve Rusya'nın toplanma özgürlüğünü bastırma çabaları, biz ve tüm dünya toplumunda derin endişeler yaratan bir sorun" diye konuştu.

Navalnıy'ın, 'Rusya’daki yolsuzlukları ifşa ettiği için hedef olarak seçildiğini' iddia eden Biden, "Navalnıy, derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalı" diye ekledi.

Öte yandan Biden, Washington'un kendi çıkarına olduğu müddetçe Pekin ile diyaloğa hazır olduğu mesajını verdi. Biden, "En ciddi rakibimiz olan Çin'in refahımız, güvenliğimiz ve demokratik değerlerimiz için yarattığı tehditlerle mücadele edeceğiz" dedi.

Biden, "Çin'in insan haklarına, fikri mülkiyete ve küresel yönetişime yönelik saldırısını geri püskürtmek için bu ülkenin ekonomik ihlallerine, saldırgan eylem tarzına karşı koyacağız" ifadelerini kullandı.

Biden, seçim kampanyasındaki vaatlerden birini yerine getirerek, ABD'ye gelebilecek mülteci sayısının 125 bine çıkarılacağını duyurdu. ABD Başkanı, ayrıca ağır hasar gördüğünü ifade ettiği mülteci yerleştirme programını eski haline getirecek bir başkanlık kararnamesi imzalayacağı bilgisini verdi.

ABD Başkanı, ayrıca ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini bildirdi.