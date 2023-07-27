  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'a kontrollü darbe iftirası atanları milletimize havale ediyorum

JPMorgan işaret etti, uyardı: Altın rekor seviyelere ulaşacak! Dünyaca ünlü kurum tahminini açıkladı

Yerli ve milli Milli Muharip Uçak KAAN için yerli motor planı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar

Rusya'nın doğal gaz üretimi açıklaması: Sert düştü! Herkesi şaşırttı!

CHP'nin Halk Tv'ye yıllık ödediği para ortaya çıktı

Cemal, Kemal'i önce cilaladı sonra koltuk istedi: Beni aday yapsın

Akşener-İmamoğlu iddiası gündeme bomba gibi düştü! Kurultay sonrasında…

Danimarka'da bir alçaklık daha! Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösteren kadına polisten sert müdahale

Ahmet Hakan, "Bu, süper yeni bir durum" deyip duyurdu! İlk kez oluyor

Abdullah Gül’ün kankası Fehmi Koru herkesi şaşırttı! Bakalım bu iş daha nerelere kadar uzanacak
Dünya ABD Başkanı Biden'dan hükümete Rusya talimatı
Dünya

ABD Başkanı Biden'dan hükümete Rusya talimatı

Yeniakit Publisher
2023-07-27 07:22:00 -
ABD Başkanı Biden'dan hükümete Rusya talimatı

ABD Başkanı Joe Biden hükümete Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen savaş suçlarına ilişkin kanıtları Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi'yle paylaşma talimatı verdi.

ABD Başkanı Joe Biden hükümete Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen savaş suçlarına ilişkin kanıtları Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi'yle paylaşma talimatı verdi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın hükümete Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen savaş suçlarına ilişkin kanıtları Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi'yle (ICC) paylaşma talimatı verdiği bildirildi. İsmi açıklanmayan bir ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü haberi doğrularken, ABD'nin daha önce Ukrayna'ya savaş suçları davalarının hazırlamasına yardımcı olmak için uluslararası müfettişler ve savcılardan oluşan ekipler gönderdiğini hatırlattı. Biden yönetiminin ICC ile işbirliği kararı ilk olarak geçtiğimiz salı günü gündeme gelmiş, ancak Beyaz Saray konuyla ilgili detay vermekten kaçınmıştı. Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı'nın ICC ile işbirliğine denizaşırı ABD birliklerine yönelik siyasallaştırılmış kovuşturmaların önünü açabileceği endişesi ile karşı çıktığı kamuoyuna yansımıştı.
Bazı Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekilleri ise ABD Savunma Bakanlığını ABD askeri istihbaratının ICC ile bilgi paylaşılmasını engelleyerek Rusya'nın savaş suçlarına dair kovuşturmaların önünü kesmekle suçlamıştı.
Savaş suçu iddiaları gündeme gelmişti
Ukrayna ve bazı batı ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'da cinayet, sivil altyapıya yönelik saldırı, zorla sınır dışı etme, çocuk kaçırma, işkence, cinsel şiddet ve yasadışı gözaltı gibi savaş suçlarını işlediğine dair kanıtlar olduğunu iddia etmişti. ICC geçtiğimiz mart ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında, çocukların Ukrayna'dan hukuka aykırı şekilde sınır dışı edilmesi nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı. ICC üyesi olmayan Rusya ise iddiaları reddetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23