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Dünya ABD Başkanı Biden'dan Gazze açıklaması: Dayanın geliyoruz
Dünya

ABD Başkanı Biden'dan Gazze açıklaması: Dayanın geliyoruz

Yeniakit Publisher
2023-11-14 21:59:14 - 2023-11-14 21:59:13
ABD Başkanı Biden'dan Gazze açıklaması: Dayanın geliyoruz

ABD Başkanı Biden'dan Gazze açıklaması: Dayanın geliyoruzAmerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Gazze Şeridi hakkında yaptığı açıklamada, İsrail vatandaşı esirlere, 'Dayanın, geliyoruz' diyerek seslendi.

Gazze Şeridi’ndeki esirler ile ilgili müzakereler devam ediyor. ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Beyaz Saray'da düzenlenen bir iklim değişikliği etkinliğinde konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Gazze Şeridi’ndeki esirler ile ilgili gelen bir soruyu cevapladı.

Başkan Biden esirlere seslendi

Biden, her gün esir takası ile ilgili çalışan taraflar ile irtibatta olduğunu belirterek, "Bunun olacağına inanıyorum, ancak ayrıntılara girmek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Biden daha sonra esirlere ve ailelerine seslenerek, “Dayanın, geliyoruz" dedi.

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