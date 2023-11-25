ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Filistin açıklaması: Bu sadece başlangıç

İsrail'in, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'de yeniden başlattığı katliam saldırıları sürerken, ABD Başkanı Joe Biden, Hamas ile İsrail'in arasında gerçekleşen esir takası ve ateşkese dair açıklamalarda bulundu.

'Bu sadece başlangıç'

Bugün gerçekleştirilen esir takasına değinen Biden, "Yapılan bu 4 günlük insani ara anlaşması 50’den fazla esirin serbest bırakılmasına olanak sağlayacak şekilde oluşturuldu. Hedefimiz bu" şeklinde konuştu.

Biden, "Bu sadece başlangıç ve şu ana kadar her şey yolunda gitti. Esir takasının ikinci kısmına yönelik önümüzdeki saatlerde yeni bilgiler öğreneceğiz. Yarın ve ondan sonraki günler daha fazla esirin serbest kalmasını bekliyoruz" dedi.

'Kritik bir fırsat sunuldu'

İsrail ve Hamas arasında anlaşmaya varılan insani aranın ardından bugün 13 İsrailli esir ile 39 Filistinli mahkum serbest bırakıldı. ABD Başkanı Joe Biden esir takasının ardından yaptığı açıklamada, insani aranın "Acil ihtiyaç duyulan gıda, ilaç, su ve yakıtın Gazze’deki sivillere ulaştırılması için kritik bir fırsat sunduğunu ve bu fırsatı bir dakika bile boşa harcamadıklarını" ifade etti.

Biden, Refah Sınır Kapısı’ndan bugün 200’den fazla yardım tırının geçtiğini belirtirken, tırların yalnızca ilaç ve sağlık malzemesi taşımadığını ayrıca hastaneler ve fırınlar için yakıt da taşıdığını söyledi.

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Kaynak: AA