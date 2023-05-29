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Dünya ABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Dünya

ABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Yeniakit Publisher
2023-05-29 21:43:00 -
ABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

ABD Başkanı Joe Biden, Kılıçdaroğlu'na karşı seçim zaferi kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

İki ülke arasındaki ilişkilere dikkat çekildi

İki lider, bölgesel ve küresel meydan okumalar karşısında Türkiye-ABD ilişkilerinin daha da ehemmiyet taşıdığını belirterek, yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda işbirliğini ilerletme hususunda mutabık kaldı.

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