ABD Başkanı Biden yine gündem oldu! Herkes oynarken bakın o ne yaptı
Tuhaf hareketleriyle dünyanın gündeminden düşmeyen ve son olarak hayali bir sandalyeye oturmaya çalışan ABD Başkanı Biden, bu kez de dans edilen etkinlikte uzun bir süre hareketsiz şekilde durdu.
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da “Juneteenth Ulusal Bağımsızlık Günü” kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Biden, 19 Haziran’da kutlanacak ulusal bayram öncesinde düzenlenen etkinlikte katılımcıların bando eşliğinde dans ettiği sırada bir dakikadan uzun bir süre “dondu” kaldı.
Görüntülerde, George Floyd'un kardeşi Philonise Floyd’un Biden’ın yanında dans ettiği ve Biden'ın hareketsiz şekilde durduğunun farkına vararak kolunu omzuna attığı görüldü.
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