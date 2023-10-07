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Dünya ABD Başkanı Biden şaşırtmadı
Dünya

ABD Başkanı Biden şaşırtmadı

Yeniakit Publisher
2023-10-07 22:36:00 -
ABD Başkanı Biden şaşırtmadı

Dünya bugün Hamas-İsrail çatışmasına uyandı. Sıcak gelişmelerin yaşandığı dakikalarda ABD Başkanı Joe Biden açıklamalarda bulundu. Biden 'ABD İsrail'in yanındadır' mesajı verdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamaları özetle şöyle: Masum insanlar Hamas tarafından öldürüldü. Esir alındı. Netanyahu ile bir görüşme yaparak, ABD'nin terör saldırıları için İsrail'in yanında olduğunu söyledim. Bu herhangi bir tarafın intikam alacağı bir zaman değildir. Ürdün Kralı ile görüştüm, Kongre ile görüştüm ve ulusal güvenlik ekibimi İsrail'e yönlendirdim. Mısır, Türkiye, Katar ve Filistinli yetkililer ile iletişime geçtim. Bizim ruhumuzun bir parçası kayboldu bugün. ABD İsrail devletinin yanında duruyor.

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