ABD Başkanı Biden, küfür etti

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'in son günlerde kürsüden inerek yönünü şaşırması, gerek Türk gerekse de dünya basınında manşetlerde geniş yer buldu. Biden, bu hareketlerinin ardından bu sefer daha büyük bir olayla gündeme geldi.

Mikrofonu açık unuttu

Biden, Ian Kasırgası yüzünden onlarca kişinin hayatını kaybettiği Florida Eyaleti'nin, Fort Myers şehrini ziyaret etti. Fort Myers Sahil kentinin Belediye Başkanı Ray Murphy, Biden ile buluştu. Belediye Başkanı Ray Murphy'e "Sen de benim gibi yetiştirildin" diyen Biden, daha sonra mikrofonun açık olduğunu unutup küfretti: "Kimse bir Biden'a bulaşamaz a… koyayım." Belediye Başkanı Ray Murphy, Biden'ın sözlerine "Evet, gerçekten öyle" diyerek yanıt verdi.

Daha önce de benzer bir olay yaşandı

ABD Başkanı Joe Biden, ocak ayında yapılan bir Beyaz Saray toplantısından sonra basın memurlarının sorularını yanıtladı. Enflasyon hakkında soru soran Fox News muhabiri Peter Doocy'e küfretmişti: "Ne geri zekalı bir o... çocuğu bu."