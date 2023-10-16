  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünya Gazze'deki katliamı izliyor! Can kaybı 2 bin 670'e yükseldi

İsrail'e operasyon mı başlatacaklar? 'Daha fazla seyirci kalamayız' sözleriyle dünyaya duyurdular

ABD'den neden uçak gemisi gönderdik açıklaması

Hizbullah'tan korkuyorlar! İsrail'den Lübnan açıklaması

ABD’den flaş karar: Suriye’de olan petrol sahasına savunma radarı takviyesi! Yok artık' dedirten hareket

Almanya'dan skandal ‘Filistinli yazar’ kararı!

Putin'den tehdit! Bomba sözler: Bambaşka bir savaş ortaya çıkabilir! Açıklaması şaşırtıcı

İslami STK'lardan Diyarbakır'da Filistin mitingi!

IMF toplantısı bitti! Akabinde bombayı patlattı: İlk kez çıkar çatışmaları dikkat çekti! ABD Çin'i sınırlamak istiyor

Metin Akpınar'ın gayrimeşru ilişki rezaleti! Eşeledikçe yeni pislikleri ortaya saçılıyor
Dünya ABD Başkanı Biden, İsrail'i uyardı: Büyük hata olur
Dünya

ABD Başkanı Biden, İsrail'i uyardı: Büyük hata olur

Yeniakit Publisher
2023-10-16 03:37:00 -
ABD Başkanı Biden, İsrail'i uyardı: Büyük hata olur

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin büyük hata olacağını söyledi.

Biden, CBS News kanalının "60 Minutes" programına konuk oldu.

İsrail'in Gazze'de "savaş kurallarına" uyacağına inandığını vurgulayan Biden, böylelikle masum Gazze halkının gıda, su ve ilaçlara erişimi olacağını dile getirdi.

Biden, "Şu noktada İsrail'in Gazze'yi işgalini destekler misiniz?" sorusuna, "Bunun büyük bir hata olacağını düşünüyorum. Bana göre, Gazze'de olanlar aşırılıkçı Hamas'la ilgili. Tüm Filistin halkını temsil etmiyor. İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi hata olur. Ama girip Hizbullah ve Hamas gibi aşırılıkçıları yok etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas'ın tamamen yok edilmesi gerektiğini ancak Filistin yönetimi ve devleti için bir yol olması gerektiğini belirten Biden, "Bu yol, iki devletli çözümdür ve on yıllardır ABD'nin politikası haline gelmiştir. İsrail'in yanında 5 milyon Filistinliye bağımsız bir devlet oluşturacaktır." diye konuştu.

İslami STK'lardan Diyarbakır'da Filistin mitingi!
İslami STK'lardan Diyarbakır'da Filistin mitingi!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İslami STK'lardan Diyarbakır'da Filistin mitingi!

İsrail'e operasyon mı başlatacaklar? 'Daha fazla seyirci kalamayız' sözleriyle dünyaya duyurdular
İsrail'e operasyon mı başlatacaklar? 'Daha fazla seyirci kalamayız' sözleriyle dünyaya duyurdular

Dünya

İsrail'e operasyon mı başlatacaklar? 'Daha fazla seyirci kalamayız' sözleriyle dünyaya duyurdular

Hizbullah İsrail'e ait 2 tankı daha vurdu
Hizbullah İsrail'e ait 2 tankı daha vurdu

Dünya

Hizbullah İsrail'e ait 2 tankı daha vurdu

İsrail'in iki yerleşim birimi 20 füzeyle hedef alındı
İsrail'in iki yerleşim birimi 20 füzeyle hedef alındı

Dünya

İsrail'in iki yerleşim birimi 20 füzeyle hedef alındı

Hizbullah'tan korkuyorlar! İsrail'den Lübnan açıklaması
Hizbullah'tan korkuyorlar! İsrail'den Lübnan açıklaması

Dünya

Hizbullah'tan korkuyorlar! İsrail'den Lübnan açıklaması

İsrail Türkiye Büyükelçiliği'nden Türkiye'ye hadsiz Hamas suçlaması!
İsrail Türkiye Büyükelçiliği'nden Türkiye'ye hadsiz Hamas suçlaması!

Gündem

İsrail Türkiye Büyükelçiliği'nden Türkiye'ye hadsiz Hamas suçlaması!

Avrupa Konseyi'nden İsrail-Filistin açıklaması
Avrupa Konseyi'nden İsrail-Filistin açıklaması

Dünya

Avrupa Konseyi'nden İsrail-Filistin açıklaması

İsrail Gazze'de 2021'de bombaladıkları hastaneyi hedef aldı!
İsrail Gazze'de 2021'de bombaladıkları hastaneyi hedef aldı!

Dünya

İsrail Gazze'de 2021'de bombaladıkları hastaneyi hedef aldı!

BM'den İsrail'e Hamas ve İsrail çağrısı
BM'den İsrail'e Hamas ve İsrail çağrısı

Dünya

BM'den İsrail'e Hamas ve İsrail çağrısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23