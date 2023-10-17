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Gündem ABD Başkanı Biden, çarşamba günü İsrail'e gidecek
Gündem

ABD Başkanı Biden, çarşamba günü İsrail'e gidecek

Yeniakit Publisher
2023-10-17 07:19:00 -
ABD Başkanı Biden, çarşamba günü İsrail'e gidecek

ABD Başkanı Joe Biden, çarşamba günü İsrail'i ziyaret ederek, İsrail'in "savaş hedefleri ve stratejisi" hakkında kapsamlı bir brifing alacak.

Tel Aviv'de basın toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Biden'ın çarşamba günü İsrail'i ziyaret edeceğini duyurdu.

Biden'ın "İsrail, bölge ve dünya için kritik bir zamanda" bu ülkeye gideceğini dile getiren Blinken, ABD'nin Hamas'ın saldırıları karşısında İsrail ile dayanışma mesajı vereceğini söyledi.

Blinken, Biden'ın, mevcut krizden istifade ederek İsrail'e saldırmak isteyebilecek üçüncü aktörlere bunu yapmamaları yönündeki mesajını yineleyeceğini kaydetti.

Biden'ın ayrıca Hamas tarafından alıkonulan rehinelerin serbest bırakılması için İsrail ile yakın koordinasyon içinde olacağını ifade eden Blinken, ABD Başkanı'nın ziyareti kapsamında ayrıca İsrail'in savaş hedefleri ve stratejisi hakkında kapsamlı bir brifing alacağını aktardı.

BİDEN, ÜRDÜN'DE FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS İLE BİR ARAYA GELECEK

ABD Başkanı Joe Biden, 18 Ekim çarşamba günü İsrail ziyaretinin ardından Ürdün'e giderek, Kral 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek.
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Biden'ın daha sonra Ürdün'ün Amman kentine geçerek, burada Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşeceğini aktaran Jean-Pierre, "(Biden), Hamas'ın, Filistin halkının itibarı ve kendi kaderini tayin hakkını savunmadığı mesajını yineleyecek ve Gazze'deki sivillerin insani ihtiyaçları konusunu görüşecek." ifadesini kullandı.

GAZZE'YE İNSANİ YARDIMLAR

Blinken, Biden'ın İsrail'den, operasyonlarını sivil kayıplarını nasıl en aza indirerek yürüteceği ve Gazze'deki sivillere insani yardım akışını nasıl sağlayacağı konusunda bilgi alacağını ifade etti.

Bu kapsamda Blinken, ABD ile İsrail'in, "sivilleri tehlikeden uzak tutmaya yardımcı olacak bölgeler" oluşturma olasılığı da dahil, bağışçı ülkeler ve uluslararası kuruluşlardan gelen insani yardımların Gazze'deki sivillere ulaşması bağlamında bir planın geliştirmesi hususunda anlaştığını duyurdu.

Blinken, "Yardımların bir an önce Gazze'ye akmaya başlaması kritik önem taşıyor." diye konuştu.

Hamas'ın insani yardımların sivillere ulaşmasını engellemesi veya kendisinin el koyması halinde Blinken, bunu ilk kınayanın kendileri olacağını ve tekrar böyle bir şey olmaması için çalışacaklarını söyledi.

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