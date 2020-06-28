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Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in koronavirüs korkusu

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, koronavirüs vakalarının hızlı şekilde arttığı Florida ve Arizona eyaletlerine yapacağı ziyareti erteleme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 00:54:00 -
ABD Başkan Yardımcısı Pence'in koronavirüs korkusu

Amerikan basınına konuşan yetkililer, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in gelecek hafta içinde Florida ve Arizona'ya yapacağı ziyaretlerin "önlem amaçlı" ertelendiğini belirtirken, ziyaretlerin yeni tarihine ilişkin bir bilgi paylaşmadı.

Kovid-19 salgınında en çok etkilenen ülke olan ABD'de, son günlerde vakalar ciddi şekilde artmaya başlamış, ülkede dün 42 binden fazla vaka ile rekor kırılmıştı.

Arizona ve Florida ise en çok vakaya rastlanan eyaletler olarak öne çıkıyor.

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