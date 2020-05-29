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Aktüel

ABD Başkan Yardımcısı Pence: "Irkçılığa ve ırkçılığa dayanan şiddete müsamahamız yok"

Yeniakit Publisher
2020-05-29 21:04:26 -
ABD Başkan Yardımcısı Pence: "Irkçılığa ve ırkçılığa dayanan şiddete müsamahamız yok"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Minnesota'da siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesine ilişkin, "Amerika'da ırkçılığa ve ırkçılığa dayanan şiddete müsamahamız yok." açıklamasında bulundu.

Pence, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Floyd'un ve Georgia'da yolda yürüdüğü esnada öldürülen siyahi Ahmaud Arbery'nin ailelerine başsağlığı diledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın söylediği gibi adaletin yerini bulacağını vurgulayan Pence, "Amerika'da ırkçılığa ve ırkçılığa dayanan şiddete müsamahamız yok." değerlendirmesinde bulundu.

Pence, Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan protestoların şiddet eylemlerine dönüşmesine ilişkin ise, "Bu ülkede hukukun ve düzenin üstünlüğüne inanıyoruz. İnsanlara ve mallarına yönelik her türlü saldırıyı kınıyoruz. Amerikalıların barışçıl gösteri düzenleme ve seslerini duyurma hakkını her zaman destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

- Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre diziyle ensesine basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum." diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Floyd'un polis şiddetiyle öldürüldüğü Minneapolis'teki gösterilerin 3'üncü gecesinde bir polis merkezi ateşe verilmiş ve bazı iş yerleri yağmalanmıştı.

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