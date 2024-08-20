ABD başkan adayı Kamala Harris’in o vaadi alay konusu oldu! Çok fena makaraya aldılar

Milliyet gazetesi yazarı Hakkı Öcal, ABD başkan adayı Kamala Harris’in popülist politikalarını eleştirdi. Öcal, Harris’in fiyat indirme vaatlerinin ABD’de hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından alay konusu olduğunu belirtti. Kamala Harris'in süpermarket fiyatlarını denetleme planının piyasa uzmanları tarafından alaycı bir şekilde eleştirildiğini ifade eden Öcal, Amerikan siyasetinde popülizmin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Hakkı Öcal, özetle şunları kaydetti:

"Üç buçuk yıldır, değil buralarda bizler, ama mesela Teksas’taki Amerikalı bir kovboyun da pek farkında olmadığı, Başkan yardımcısı ve Biden’ın çekilmesi üzerine aday olan Kamala Harris’in içinden bir siyaset dehası çıktı ki, bizler ve Teksaslı kovboylar bir yana, başkent Washington’daki siyasetçiler bile gördüklerine-duyduklarına inanamıyorlar.

Kamala’nın “her şeyden anladığı” ve mesela başkan olduktan hemen sonra, fiyatları “herkesin gücünün yeteceği düzeye indireceği vaadi, Mazhar-Fuat-Özkan’ın “Peki, Peki Anladık!” şarkısındaki “abi” misali Cumhuriyetçiler kadar Demokratları da müstehzi tebessümlere sevk etti. Kamala’nın vaadi kadar, bunu nasıl yapacağına dair önerisi de insanların gülümsemelerine yol açıyor: Başkan Harris hemen bir ekip kuracak ve bu ekip süpermarketlerdeki fiyatların yüksek olup olmadığına bakacak, fiyatlar gereksiz yere yüksekse, Başkan Harris indirilmesini emredecek.

Tahmin edileceği gibi, özellikle muhafazakarlar, klasik ekonomistler ve medyanın piyasa uzmanları, bu açıklamayı, tabirimi hoşgörün, makaraya almakta geç kalmadılar.

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(...) Amerikan seçmeni, popülist Trump ile onu taklit eden Kamala Harris arasında tercih yapacaksa, dünyayı neşeli (!) günler bekliyor demektir."