ABD basınından Trump Erdoğan görüşmesine ilginç yorum
ABD'de yayın yapan New York Post gazetesi, dün NATO Zirvesi'nde Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında geçen sohbete dair yazdığı haberde dikkat çeken ifadeler kullandı.12 Temmuz 2018 Perşembe 12:28
ABD'nin çok okunan gazetelerinden New York Post, Trump ile Erdoğan arasındaki sıcak sohbet öne çıkarıldı.
Bob Fredericks imzalı haberde, "Trump, Erdoğan'la kanka sohbeti yapmak için Batılı liderleri ekti" başlığını kullandı.
Zirvenin ilk gününden akılda kalansa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan Başkanı Trump'la samimi diyaloğu oldu.
NATO üyesi 29 ülkenin lideri dün başlayan zirve için Brüksel'de buluştu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılanan liderler, yeni NATO karargahını gezdikten sonra aile fotoğrafı çektirmişti.
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