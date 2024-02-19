ABD basını Erdoğan'ın başarısına dikkat çekti! 'Beyaz Saray Türkiye'ye boyun eğdi'

Türkiye ile ABD arasında kurulan kritik temaslar, stratejik anlaşmalar ve yaşanan krizler ABD basınında uzun ve çarpıcı bir analiz olarak aktarıldı.

ABD basınında yer alan haberde; Ankara ve Washington arasında son dönemde oluşan diplomatik atmosfer ve bu güç mücadelesinden istediklerini elde ederek yükseliş ile çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin diplomatik zaferi aktarıldı.

İsveç'in NATO üyeliğine yönelik Türkiye'nin yürüttüğü politikaya dikkat çeken haberde Ankara'nın amacına ulaştığı belirtilerek "Türkiye'nin İsveç üyeliğine karşı muhalefeti, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekten istediğini elde etmesiyle ortadan kalktı: Amerika Birleşik Devletleri 40 F-16 savaş uçağı vermeyi ve Türkiye'nin mevcut uçak filosunun ekipmanlarının iyileştirmeyi kabul etti" ifadeleri kullanıldı.

"Biden, Türkiye'nin taleplerine boyun eğdi"

Türkiye ile Rusya arasında yapılan S-400 hava savunma sistemini anlaşması sonrası Beyaz Saray ile Türkiye arasındaki iplerin koptuğu fakat ABD'nin NATO'nun 'kaybedilemez' bir müttefiki olarak görülen Türkiye karşısında geri adım atmak zorunda kaldığı ifade edildi. "ABD, NATO'nun saflarını güçlendirmeye ve ittifak içindeki her türlü kavgayı bastırmaya o kadar hevesli ki, Türkiye'nin taleplerine boyun eğdi. Bütün bunlar, geçtiğimiz baharda Beyaz Saray tarafından büyük ölçüde dışlanan Erdoğan'a oldukça belirgin bir diplomatik zafer kazandırdı" sözlerine yer verilen FOREIGN AFFAIRS'in haberinde, Türkiye'nin diplomatik zaferi ile son bulan hamlelerin iki ülke arasında yeni ve temiz bir sayfa açtığı belirtildi.

"Erdoğan Anadolu'yu temsil ediyor"

Türk dış politikasının Batı eksenli hareket ettiği dönemin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde son bularak 'yeni Türkiye'nin büyük değişim yaşadığı ifade edildi. Haberde "Yeni Türkiye, Batı'nın hedeflerini veya önceliklerini dikkate almaksızın diğer ülkelerle serbestçe etkileşime girecek. Çünkü Türkiye artık dünyaya Anadolu gözüyle bakıyor." sözlerine yer verildi.

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Hem Rusya hem Ukrayna Türkiye'den kopamıyor

ABD'de bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından yürütülen 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkinin daha da geliştiğine dikkat çekilen haberde, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası da bu olumlu ilişkinin Ankara-Moskova hattında kesilmeden sürdüğü dile getirildi. Rusya'ya karşı Ukrayna'nın NATO tarafından finanse edildiği fakat NATO'nun güçlü müttefiki olan Ankara ile Moskova arasındaki olumlu atmosferin bozulmadığına vurgu yapıldı.

Ukrayna'nın Rusya ile sıcak temasını sürdüren Türkiye'den insansız hava aracı BAYRAKTAR ihraç etmesinin dikkatlerden kaçmayan diplomatik bir zafer olduğu aktarıldı.

Türkiye'nin jeopolitik yolu yeniden şekilleniyor

Batı, Körfez ülkeleri, Çin, Rusya, Balkanlar ve Afrika dahil olmak üzere Türkiye'nin başarılı diplomasisini birçok coğrafyada yürüttüğünün altı çizilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin jeopolitik çizgisini yeniden inşa ettiği belirtildi.

FOREIGN AFFAIRS haberinde ABD ve Batı'nın, yeni Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirlediği yeni ekseni kucaklamaya mecbur olduğunu ifade etti.