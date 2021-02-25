ABD basını bunu konuşuyor: Mike Pompeo 2024 seçimlerine hazırlanıyor

ABD basını, Mike Pompeo'nun gelecek seçimler için potansiyel aday olduğunu yazdı.

Trump'ın 2024 seçimlerinde aday olacağı konuşuluyor

ABD'de 3 Kasım 2020 başkanlık seçimlerinde Joe Biden'a karşı kaybeden Donald Trump'ın, 2024'te yapılacak seçimler için yeniden aday olacağı konuşuluyor.

Anketlerde Cumhuriyetçi seçmenin 2024 başkanlık seçimleri için ilk tercihi olarak öne çıkan Trump'ın, yeni bir siyasi parti kurmayı da düşündüğü iddia ediliyor.

'Pompeo 2024 seçimlerine hazırlnıyor' iddiası

Böyle bir dönemde Trump döneminde ABD Dışişleri Bakanlığı görevini yapan Mike Pompeo'nun da nabız yokladığı belirtiliyor. Axios internet sitesi, Pompeo'nun yeniden siyasi mücadeleye girdiğini, Cumhuriyetçiler için para topladığını ve kilit siyasi toplantılara hitap ettiğini aktardı.

Dış politika üzerinden kimlik inşa ediyor

ABD'nin eski dışişleri bakanının, 3 yıl sonraki seçimleri için potansiyel bir aday olarak kabul edildiği kaydedildi.

Katıldığı etkinliklerle ismini ön planda tutmak isteyen Mike Pompeo'nun, siyasi kimliğini büyük ölçüde dış politika üzerine inşa etmeye çalıştığına dikkat çekildi.

Salı günü Wall Street Journal gazetesi için kaleme aldığı makalede, Çin'in koronavirüs salgınına yanıtını eleştiren Pompeo, dış politika ağırlıklı bir yol izleyeceğinin işaretlerini verdi.