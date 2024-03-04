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Ekonomi ABD bankasından demir çelik fabrikaları hakkında flaş çıkış! Tepki çeken hisse raporunu geri çekti
Ekonomi

ABD bankasından demir çelik fabrikaları hakkında flaş çıkış! Tepki çeken hisse raporunu geri çekti

Yeniakit Publisher
2024-03-04 21:29:00 - 2024-03-04 21:30:08
ABD bankasından demir çelik fabrikaları hakkında flaş çıkış! Tepki çeken hisse raporunu geri çekti

Bank of America, geçen hafta perşembe günü yayımladığı ve Erdemir'in tepkisini çeken hisse raporunu geri çekti ve yeni rapor yayımladı. Geçen haftaki 17 TL olarak verilen hedef fiyat, bugünkü raporda 47 TL'ye yükseltildi.

ABD'nin önde gelen bankalarından Bank of America (BofA), Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören Ereğli Demir Çelik Fabrikaları (Erdemir) için 29 Şubat tarihinde yayımladığı raporu tepkiler üzerine değiştirdi.

29 Şubat Perşembe günü yayımladığı raporda, o tarihte 45 TL üzerinde işlem gören Erdemir hissesi için hedef fiyatı 17 TL olarak belirleyen analistler, bugünkü raporda düzeltme yaparak hedef fiyatı 47 TL olarak revize etti.

Bugünkü raporda, önceki rapordaki hataya işaret edilerek “Bu rapor 29 Şubat’ta yayımlanan ve şirketin beklenen FAVÖK ve hedef fiyatının doğru hesaplanmamasına yol açan gerçekleşen çelik fiyatları varsayımındaki hatayı düzeltiyor” denildi.

Kurumun yeni raporunda tavsiye de 'endeks altı getiri'den 'nötr' seviyesine yükseltildi.

Önceki raporda 28 milyar 763 milyon TL olan 2024 yılı faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) tahmini, bugünkü raporda 40 milyar 395 milyon TL oldu.
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