ABD Bankası Goldman Sachs'tan seçim öncesi Türkiye raporu! Belli oldu: TL üzerinde pozitif etki yapacak

Ünlü ABD Bankası Goldman Sachs'ın analistleri seçim sonrası için Türk Lirası'nın durumunu analiz etti. Analistler, İstanbul'daki seçim sonuçlarının TL üzerinde olumsuz etki yaratmayacağını tahmin ettiklerini açıkladı.

Türkiye, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimlere hazırlanırken dünyanın gözü de Türkiye ekonomisinin hedef ve politikalarına odaklandı.

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde son Türkiye raporunu yayınladı.

Goldman Sachs, Türkiye'de seçim sonuçlarından bağımsız olarak hem parasal hem de mali politikanın devam edeceği öngörüsünde bulundu.

"TL'NİN ÜZERİNDEKİ BASKININ YATIŞMASINI BEKLİYORUZ"

Türk Lirası ve enflasyon analizinin yapıldığı raporda, şu bilgiler verildi:

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Seçim sonuçlarından bağımsız olarak hem parasal hem de mali politikanın devamını ve rezervlerin yanı sıra TL'nin üzerindeki baskının da yatışmasını bekliyoruz.

"SEÇİMLERİN ARDINDAN GEÇEN YILA BENZER VERGİ ARTIŞLARI BEKLEMİYORUZ"

Bütçe gelirlerinin uzun dönemli ortalamasına ulaşmasından dolayı seçimlerin ardından geçen yıla benzer vergi artışları beklemiyor ve harcama yönlü baskıların da azalacağını düşünüyoruz.

"ENFLASYON YIL SONUNA KADAR YÜZDE 33'E KADAR KESKİN BİR DÜŞÜŞE BAŞLAYACAK"

Yıl sonu enflasyon tahminine de yer verilen raporda, "Enflasyonun mayısta zirveye çıkacağını ve oradan olumlu baz etkileriyle birlikte yıl sonuna kadar yüzde 33'e kadar keskin bir düşüşe başlayacağını tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

TCMB’DEN TL İÇİN GÜÇLÜ SİNYAL

Raporda, döviz talebine ilişkin olarak, şu ifadelere yer verildi:

Türk halkının seçimlerden sonra TL'nin aşırı değer kaybedeceğine yönelik düşüncelerinden kaynaklı artan döviz talebi var ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde geçen hafta 500 baz puan artışa gitmesinin böyle bir değer kaybı olasılığının düşük olduğuna dair güçlü bir sinyal gönderdiğini düşünüyoruz.

ENFLASYON TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Ramazanın bu yıl mart ayına denk gelmesi nedeniyle artan gıda ve hizmet enflasyonuyla birlikte enflasyonun bu dönemde yüksek seyretmeye devam edeceği öngörüsüne yer verilen raporda, "Olumsuz baz etkisi nedeniyle de martta enflasyonun yıllık bazda yüzde 68,5'e yükseleceğini tahmin ediyoruz." denildi.

"ENFLASYON TAHMİNLERİ ÜZERİNDE TOPLAM ETKİSİNİN BELİRLENMESİ ZOR OLDU"

Raporda, aylık bazda döviz kurundaki zayıflık nedeniyle yükselen çekirdek mal enflasyonuna karşılık diğer Tüketici Fiyat Endeksi alt kalemlerinde yavaşlama beklendiğine işaret edilerek, mevcut enflasyon ortamında ücret artışları ve Ramazan ayının enflasyon üzerindeki toplam etkisini hesaplamanın zorluğu nedeniyle tahminler üzerinde bir belirsizlik olduğu kaydedildi.

YATIRIMCILAR YAKIN TAKİPTE

Bloomberg'in haberinde ayrıca, "İstanbul'daki yarış, muhalefet ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki siyasi mücadelenin sembolü olduğu için piyasalar ve yatırımcılar tarafından yakından izleniyor" ifadelerine yer verildi.