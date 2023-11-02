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Dünya ABD Bakanı ile Suudi Arabistan arasında çok kritik görüşme! Gündeme bomba gibi düştü
Dünya

ABD Bakanı ile Suudi Arabistan arasında çok kritik görüşme! Gündeme bomba gibi düştü

Yeniakit Publisher
2023-11-02 20:49:00 -
ABD Bakanı ile Suudi Arabistan arasında çok kritik görüşme! Gündeme bomba gibi düştü

ABD temsilciler ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile bir araya geldiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in dün Suudi Bakan Halid bin Selman Al Saud ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmede ABD Dışişleri Bakanı’nın, Gazze’deki insani ihtiyaçların karşılanmasının, çatışmanın daha fazla yayılmasının önlenmesinin ve Yemen de dahil olmak üzere bölgesel istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesinin önemini vurguladığı ifade edildi.

Blinken’in “hem ABD’nin hem de Suudi Arabistan’ın ortak önceliği olan İsrailliler ve Filistinliler arasında sürdürülebilir barış için çalışmanın önemine” değindiği aktarıldı. Açıklamada, Bakan’ın, “ABD’nin, müttefik ülkelerin diğer devlet ve devlet dışı aktörlerden gelen tehditlere karşı savunmasını destekleme konusundaki kararlılığının” altını çizdiği dile getirildi.

Açıklamada, ABD-Suudi Arabistan stratejik ortaklığının “kalıcı değerinin” yeniden tasdik edildiği vurgulanarak, iki Bakan’ın Suudi Arabistan’ın “Yemen’de kalıcı bir barış anlaşması sağlama, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Yemenliler arasında siyasi diyaloğu başlatma ve Yemenli aktörlerin bu çabaya odaklanmalarını sağlama” çabalarını da ele aldığı kaydedildi.
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