ABD bakanı Blinken, Ortadoğu bölgesindeki İsrail protestolarına sahip çıktı: Verdiği yanıtla olay oldu!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, üniversitelerde giderek büyüyen İsrail protestolarını, "demokrasinin bir parçası" olarak nitelendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinde devam eden İsrail protestolarına ilişkin açıklama yaptı.

Çinli mevkidaşı Wang Yi ile Pekin'de bir araya gelen Blinken, burada yaptığı konuşmada protestolara da değindi.

Blinken, Ortadoğu'ya ilişkin ABD kampüslerindeki Ortadoğu'ya yönelik protestoların "demokrasinin bir parçası" olduğunu söyledi.

ABD’nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi’nde başlayan Filistin yanlısı protestolar, ülkedeki birçok saygın üniversiteye yayıldı.

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Öğrenciler, Amerikan yönetiminin İsrail'i silahlandırmayı bırakmasını talep ediyor.

Eylemlere yönelik polis müdahalesi de gündemde.

Şimdiye kadar aralarında öğretim üyeleri ve öğrencilerin de bulunduğu en az 570 kişi üniversite protestolarında gözaltına alındı.