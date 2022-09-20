  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD, Azerbaycan ve Ermenistan arasında telefon trafiği
Dünya

ABD, Azerbaycan ve Ermenistan arasında telefon trafiği

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan ve Ermenistanlı mevkidaşları ile görüşmesinde barış sürecine dönülmesini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 07:00:00 -
ABD, Azerbaycan ve Ermenistan arasında telefon trafiği

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldi.

İki ülke arasında yaşanan son gerginliğin ardından taraflarla yapılan ilk görüşmede Blinken, çatışmalarda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Daha fazla çatışmanın önlenmesi ve barış sürecine dönülmesi vurgusu yapan Blinken, mevkidaşlarıyla bir sonraki adımın ne olacağını görüştü ve Azeri ile her iki bakanı bu ay bitmeden yeniden görüşmeye teşvik etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23