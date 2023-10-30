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Dünya ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı!
Dünya

ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı!

Yeniakit Publisher
2023-10-30 20:21:00 -
ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı!

Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlendi.

Irak’ın batısında yer alan Anbar’da ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlendi. Iraklı güvenlik kaynakları, 4 roketin üsse fırlatıldığını belirtti.

Saldırı sonrası bölgede arama tarama faaliyetleri başlatan güvenlik güçleri, Anbar’a bağlı el-Sersar bölgesinde roket rampası bulurken, saldırının üste hasar veya can kaybına yol açıp açmadığına dair bilgi vermedi.

En az 14 saldırı gerçekleşti

Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu askeri üslere 17 Ekim-30 Ekim tarihleri arasında en az 14 saldırı düzenlendi. Irak'ta yaklaşık 2 bin 500 ABD askeri bulunuyor.

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Yorumlar

BU MEZHEPCI ACEM IRKCISI EMPERYALUST IRAN TERORISTLERI DE, TIPKI AMERIKAN DEAĎ I GIBI "SIYONISTLERE VE AMERIKALILARA COK NAZIK!!!" OLEN CONİ /SIYONIST YOK!!! ..birbirleri ILE PASLASIYOR VE ALAN ACIYORLAR!!!!

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