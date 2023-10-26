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Gündem ABD askerlerinin bulunduğu Erbil Havaalanı'na İHA'lı saldırı!
Gündem

ABD askerlerinin bulunduğu Erbil Havaalanı'na İHA'lı saldırı!

Yeniakit Publisher
2023-10-26 23:56:00 - 2023-10-27 00:20:34
ABD askerlerinin bulunduğu Erbil Havaalanı'na İHA'lı saldırı!

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Erbil Uluslararası Havaalanı’na İHA ile saldırı düzenlendi.

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) ABD askerlerine saldırı düzenlendi.

ABD askerlerinin bulunduğu Erbil Uluslararası Havaalanı’na İHA ile hedef alındı. Güvenlik kaynakları, İHA’nın havaalanının yakınlarındaki Gezne bölgesine düştüğünü belirterek, saldırı sonucu maddi hasar veya can kaybı meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi vermedi.

'Karşılık vereceğiz' açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta ABD askerlerinin bulunduğu Irak'taki üslerin 12 kez, Suriye'de ise 4 kez hedef alındığını belirterek, saldırıları uygun zamanda karşılık verileceğini açıkladı.

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