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Dünya ABD askerlerinin bulunduğu bölgeye roket!
Dünya

ABD askerlerinin bulunduğu bölgeye roket!

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde, ABD askerlerinin de bulunduğu Balad Hava Üssü'ne iki roket düştü.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 15:46:00 -
ABD askerlerinin bulunduğu bölgeye roket!

Irak'ın başkenti Bağdat'ın 80 kilometre kuzeyinde bulunan ve ABD askerlerinin konuşlandığı Balad Hava Üssü'ne iki roket düştü.

Saldırıyı üstlenen olmadı

Irak medyası, saldırıyı henüz üstlenen olmadığını ifade ederken, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu.

Koalisyon güçleri, üssü Irak ordusuna teslim etmişti

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Beled Askeri Hava Üssü'nü Irak ordusuna teslim etmişti. Üste ABD'li Sallyport Global isimli güvenlik şirketi çalışanlarının bulunduğu biliniyor.

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