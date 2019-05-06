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ABD askerlerini istedi! Guaido vazgeçmiyor

Venezuela'da yaşanan başarısız darbe girişiminin öncü Juan Guaido, ABD'nin askeri müdahalesi sorusuna 'tüm seçenekleri değerlendireceğim' diyerek cevap verdi.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 11:04
ABD askerlerini istedi! Guaido vazgeçmiyor

Venezuela'da muhalif lider Juan Guaido, ABD'nin olası bir askeri müdahalesi ile ilgili görüşleri sorulduğunda, Maduro yönetiminin "ülkeye felaket getiren süreci daha da radikalleştirmesi" halinde "tüm seçenekleri değerlendireceğini" kaydetti.

Ülkeden kaçmak zorunda kaldı

Guaido, ocak ayında kendisini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'nun kazandığı seçimlerin meşru olmadığını savunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde darbe girişimi başarısız olan Guaido, ülkeden kaçmak zorunda kaldı.

Trump'a minnettar

Guaido, BBC'ye verdiği röportajda, ABD'nin kendisine verdiği desteğin "kesin" olduğunu savunarak, "Bence Başkan Trump'ın pozisyonu sabit ve buna tüm dünya gibi biz de minnettarlık duyuyoruz." dedi.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 11:04
  1. Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro
  2. juan guaido

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