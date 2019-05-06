ABD askerlerini istedi! Guaido vazgeçmiyor
Venezuela'da yaşanan başarısız darbe girişiminin öncü Juan Guaido, ABD'nin askeri müdahalesi sorusuna 'tüm seçenekleri değerlendireceğim' diyerek cevap verdi.06 Mayıs 2019 Pazartesi 11:04
Venezuela'da muhalif lider Juan Guaido, ABD'nin olası bir askeri müdahalesi ile ilgili görüşleri sorulduğunda, Maduro yönetiminin "ülkeye felaket getiren süreci daha da radikalleştirmesi" halinde "tüm seçenekleri değerlendireceğini" kaydetti.
Ülkeden kaçmak zorunda kaldı
Guaido, ocak ayında kendisini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'nun kazandığı seçimlerin meşru olmadığını savunmuştu.
Geçtiğimiz günlerde darbe girişimi başarısız olan Guaido, ülkeden kaçmak zorunda kaldı.
Trump'a minnettar
Guaido, BBC'ye verdiği röportajda, ABD'nin kendisine verdiği desteğin "kesin" olduğunu savunarak, "Bence Başkan Trump'ın pozisyonu sabit ve buna tüm dünya gibi biz de minnettarlık duyuyoruz." dedi.
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