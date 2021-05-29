ABD askerlerinden "nükleer" hata! Yanlışlıkla her şeyi ifşa ettiler

Nükleer silahlara ev sahipliği yapan Avrupa üslerinde görev yapan ABD askerlerinin, internet üzerinden yapılan aramalarda internet kullanıcıları tarafından görülebilir olmasına imkan tanıyan uygulamalar üzerinden bir dizi gizli bilgiyi yanlışlıkla ifşa ettiği ortaya çıktı.

Bellingcat'in uzun bir süredir yürüttüğü araştırmalara göre söz konusu gizli bilgiler arasında, nükleer silahlara ev sahipliği yapan üslerin konumları ve yalnızca ordu mensupları tarafından bilinmesi gereken gizli kod ve kelimeler yer alıyor. Araştırma sonuçlarına göre gizli bilgiler, Amerikan askerlerinin nükleer silahlar konusundaki bilgileri ezberlemek için kullandıkları Chegg, Quizlet ve Cram olarak bilinen uygulamalar üzerinden açığa çıktı.

Amerikan askerlerinin bu uygulamalarda yer alan bilgi kartlarını, bir üs içerisindeki hangi depolarda nükleer silahların bulunduğu, hangilerinin ise boş olduğuna dair bilgileri hatırlamak için kullandıkları belirtildi. Askerler bilgi kartlarında her ne kadar kısaltmalar kullanmış olsa da burada bulunan bilgilerin Google üzerinden yapılan aramalarla daha geniş kapsamlı bilgileri açığa çıkardığı kaydedildi.

Avrupa'daki Amerikan nükleer silahlarının varlığı geçmişte sızdırılan bilgilerle tahminlere konu olsa da olsa da, kesin yerleri resmi olarak halen gizli tutuluyor. Avrupalı hükümetler, ABD'nin ülkelerindeki nükleer varlıklarını ne doğruluyor ne de inkar ediyor.

Ancak Bellingcat'in yaptığı araştırmayla, Avrupa'da nükleer silah depoladığı belirtilen altı üssün her birine ilişkin, Amerikalı askerler tarafından gönderilen bilgi kartlarına ulaşılabildi. Yalnızca Google üzerinden yapılan bir sorguyla nükleer silahlara ev sahipliği yaptığı düşünülen Avrupa'daki bazı belirli askeri üslerin adlarına bakılarak söz konusu gizli bilgilere kolaylıkla erişilebildi.

70 bilgi kartında konumlar var

Chegg isimli uygulama üzerinden paylaşılan "Study!" (Çalışma) başlıklı 70 bilgi kartında, nükleer silahları barındıran sığınakların kesin konumlarına yer verildi.

Yayınlanan bazı bilgi kartlarının sekiz yıl kadar uzun bir süredir çevrimiçi ve halka açık olduğu, bazılarının ise Nisan 2021'e kadar kullanılmış olduğu belirtildi.

Google aramalarında ortaya çıkan fotoğraflardan birinde, Amerikan askerlerinin Hollanda'daki Volkel Hava Üssü'nde çekilmiş bir fotoğraf için poz verdikleri görülüyor. 2013 yılında Facebook'a yüklenen fotoğrafta, bir nükleer başlık yer alıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Hollanda Savunma Bakanlığı, resimde görüntülenen nükleer cihazın kullanım dışı olduğunu kaydederken, söz konusu fotoğrafın 'yayınlanmasına izin vermek bir kenara, çekilmememiş olması gerektiğini' ekledi.

ABD Hava Kuvvetleri sözcüsü ise, bilgi kartı uygulamalarının askerler tarafından kullanıldığını doğrulayarak ve söz konusu platformlarda yayınlanan bilgileri araştırdıklarını söyledi.

Bellingcat'in araştırmasında alıntılanan tüm örneklerin, haberlerin ardından söz konusu platformlardan kaldırıldığı kaydedildi.