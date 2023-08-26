ABD askerleri pusuya düşürüldü! Afrika'da şiddetli çatışma

Somali'nin orta kesiminde başlatılan askeri harekatın ardından şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Ülkenin Galgudud eyaletinde ABD destekli Mogadişu yönetimi güçlerinin Eş Şebab'a karşı başlattığı harekat kapsamında birçok noktada yoğun çatışmaların yaşandığı ifade ediliyor.

Mogadişu yönetimi güçleri harekat kapsamında bölgedeki El Bur (Ceelbuur), Cawsweyne, Budbud, Wabho gibi birçok yerleşim yerini çatışmasız olarak ele geçirdi. Yönetime bağlı güçler yerleşim yerlerine ilerlerken Eş Şebab'ın ise karşı saldırılar düzenlemek üzere kırsal alanlara çekildiği ifade edildi.

Mogadişu yönetimine bağlı güçler geniş bir alana yayılırken Eş Şebab'ın da karşı saldırılarını başlattığı rapor edildi.

Grup son 72 saat içerisinde en az 4 bombalı araç saldırısı düzenlerken, Galgudud kırsalında ilerleyen Mogadişu yönetimi güçleri ve ABD askerlerini birçok noktada pusuya düşürdü.

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Son olarak bugün sabah saatlerinde Galgudud kırsalındaki Cawsweyne yerleşiminde Mogadişu yönetimi güçlerine ait askeri üslere şafak baskını düzenlendi. Bir bombalı aracın infilak ettirilmesiyle başlayan saldırı kapsamında çok sayıda Eş Şebab mensubu üslere girerek Mogadişu yönetimi güçleriyle çatıştı. Saldırıda üslerin ele geçirildiği ve Mogadişu yönetimi güçlerine mensup onlarca asker ve milisin öldürüldüğü bildirildi.

Saldırının hedefi olan üç bitişik üs içerisinde yüzlerce askerin konuşlu bulunduğu ifade ediliyordu.

Dün akşam saatlerinde de benzer bir saldırı bölgeye 70 kilometre mesafedeki El Bur yerleşiminde düzenlendi. Bombalı araç saldırısı sonrası Mogadişu yönetiminin özel harekat birliklerinin üssüne saldıran Eş Şebab mensuplarının çok sayıda askeri öldürdüğü belirtilmişti.

ABD destekli güçlerin ilerleyişi devam ettikçe Eş Şebab saldırılarının da yoğunlaşacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Mepa News