  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tabela ittifakında çatlak! Saadet Partisi ile Gelecek Partisi arasında 'Ayasofya' kavgası

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği kazanın detayları ortaya çıktı: 5 saat mücadele verdiler!

MSB görüntüleri paylaştı! Agile Spirit 2023'e damga vuran anlar

Kur'an Kursunda pide dayağına valilik soruşturması

Fransa'yı ülkeden kovan Nijer 48 saat süre tanıdı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz rakamları açıkladı! Dünyanın üç katı büyüdük

Bu hafta parasını yatırımlara aktaracaklar dikkat! Piyasa genelinde kazanan yatırım araçlarının performansı belli oldu!

Lukaşenko'dan Prigojin'in ölümünün ardından dikkat çeken Putin açıklaması: Çok sakin!

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika: Benzine, motorine zam- indirim! Motorin, benzin fiyatı litresi kaç lira oldu? İstanbul, Ankara, İzmir

Dünya genelinde 90 binden fazla vaka 156 ölü! DSÖ'den korkutan virüs uyarısı
Dünya ABD askerleri pusuya düşürüldü! Afrika'da şiddetli çatışma
Dünya

ABD askerleri pusuya düşürüldü! Afrika'da şiddetli çatışma

Yeniakit Publisher
2023-08-26 10:54:00 -
ABD askerleri pusuya düşürüldü! Afrika'da şiddetli çatışma

Somali'nin orta kesiminde başlatılan askeri harekatların ardından bölgede yoğun çatışmaların yaşandığı bildirildi. Mogadişu yönetimi güçleriyle Eş Şebab arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken, grup son 72 saat içerisinde en az 4 bombalı araç saldırısı düzenledi, Galgudud kırsalında ilerleyen Mogadişu yönetimi güçleri ve ABD askerlerini birçok noktada pusuya düşürdü.

Somali'nin orta kesiminde başlatılan askeri harekatın ardından şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Ülkenin Galgudud eyaletinde ABD destekli Mogadişu yönetimi güçlerinin Eş Şebab'a karşı başlattığı harekat kapsamında birçok noktada yoğun çatışmaların yaşandığı ifade ediliyor.

Mogadişu yönetimi güçleri harekat kapsamında bölgedeki El Bur (Ceelbuur), Cawsweyne, Budbud, Wabho gibi birçok yerleşim yerini çatışmasız olarak ele geçirdi. Yönetime bağlı güçler yerleşim yerlerine ilerlerken Eş Şebab'ın ise karşı saldırılar düzenlemek üzere kırsal alanlara çekildiği ifade edildi.

Mogadişu yönetimine bağlı güçler geniş bir alana yayılırken Eş Şebab'ın da karşı saldırılarını başlattığı rapor edildi.

Grup son 72 saat içerisinde en az 4 bombalı araç saldırısı düzenlerken, Galgudud kırsalında ilerleyen Mogadişu yönetimi güçleri ve ABD askerlerini birçok noktada pusuya düşürdü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Son olarak bugün sabah saatlerinde Galgudud kırsalındaki Cawsweyne yerleşiminde Mogadişu yönetimi güçlerine ait askeri üslere şafak baskını düzenlendi. Bir bombalı aracın infilak ettirilmesiyle başlayan saldırı kapsamında çok sayıda Eş Şebab mensubu üslere girerek Mogadişu yönetimi güçleriyle çatıştı. Saldırıda üslerin ele geçirildiği ve Mogadişu yönetimi güçlerine mensup onlarca asker ve milisin öldürüldüğü bildirildi.

Saldırının hedefi olan üç bitişik üs içerisinde yüzlerce askerin konuşlu bulunduğu ifade ediliyordu.

Dün akşam saatlerinde de benzer bir saldırı bölgeye 70 kilometre mesafedeki El Bur yerleşiminde düzenlendi. Bombalı araç saldırısı sonrası Mogadişu yönetiminin özel harekat birliklerinin üssüne saldıran Eş Şebab mensuplarının çok sayıda askeri öldürdüğü belirtilmişti.

ABD destekli güçlerin ilerleyişi devam ettikçe Eş Şebab saldırılarının da yoğunlaşacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Mepa News

Muhalefet koltuk kavgasından adını anmıyor! Somali'den depremzedelere 90 milyon yardım
Muhalefet koltuk kavgasından adını anmıyor! Somali'den depremzedelere 90 milyon yardım

Gündem

Muhalefet koltuk kavgasından adını anmıyor! Somali'den depremzedelere 90 milyon yardım

Somali’de ramazan ayı böyle geçiyor
Somali’de ramazan ayı böyle geçiyor

Dünya

Somali’de ramazan ayı böyle geçiyor

Somalili mülteciler hayata böyle tutunuyor
Somalili mülteciler hayata böyle tutunuyor

Dünya

Somalili mülteciler hayata böyle tutunuyor

Türkiye'den Somali'ye taziye mesajı
Türkiye'den Somali'ye taziye mesajı

Gündem

Türkiye'den Somali'ye taziye mesajı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gültekin

BAŞTA ABD VE DİĞER BATILI DEVLETLER ARTIK KENDİ,LERİNE ÇEKİ DÜZEN VERMELERİ GEREKİR, SÖMÜRÜYÜ BIRAKIP BARIŞ İÇİNDE İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMALARIYLA KARŞILIKLI EKONOMİK ÇIKARLARLA İŞ YAPMALARINI TAVSİYE EDERİZ, AKSİ HALDE ÇOK ASKERLERİNİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLURLAR, DÜNYA ESKİ DÜNYA DEĞİL.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23