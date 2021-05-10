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ABD askerleri parüşütle atlamayı bile beceremedi
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Dünya ABD askerleri parüşütle atlamayı bile beceremedi
Dünya

ABD askerleri parüşütle atlamayı bile beceremedi

Avrupa ülkesi Estonya’daki Swift Response tatbikatı sırasında, paraşütle atlayan 10 ABD askerinin başarısız iniş sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 05:25:00 -
ABD askerleri parüşütle atlamayı bile beceremedi

Postimees’in aktardığına göre, ABD 82. Hava İndirme Tümeni’nin yaklaşık 600 askeri geçen gece Estonya’nın Yarvas bölgesindeki Nurmsi havalimanına hava çıkarması gerçekleştirdi. Tatbikat sırasında askeri teçhizat ve ekipman da paraşütle indirildi.

Olayı doğrulayan ABD’nin Talin Büyükelçiliği ataşesi Mark Naylor, bunun hava operasyonunun bir parçası olduğunu belirterek, “Yaralardan hiçbiri hayati tehlike taşımıyor ve askerlerin büyük kısmı hizmete geri döndü” açıklamasında bulundu.

Estonyalı yetkililer, ABD askerlerinin Kuzey Carolina’daki Fort Bragg askeri üssünden 10 saat süren uçuşun ardından hemen tatbikata başladığını kaydetti.

Nurmsi’ye gelen Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid tatbikatı izledi.

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