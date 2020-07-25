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Dünya

ABD askerleri birbirini vurdu

Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Hurlburt Field üssünde çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada, bir kişi öldü ve bir kişi ise yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 12:52:00 - 2020-07-25 13:19:06
ABD askerleri birbirini vurdu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hava Kuvvetleri Hurlburt Field üssünde çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada, bir kişi öldü ve bir kişi ise yaralandı.

Hulburt Field Üssü tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen olayın 'silahlı iç kargaşa' sonucu meydana geldiği aktarıldı.

Yaralanan kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, olayın ardından kapatılan üs için yaklaşık bir saat sonra 'tehlike geçti' işareti verildi.

Geniş çaplı inceleme başlatıldı

Silahlı çatışmaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldığı bildirildi.

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