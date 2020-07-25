ABD askerleri birbirini vurdu
Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Hurlburt Field üssünde çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada, bir kişi öldü ve bir kişi ise yaralandı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hava Kuvvetleri Hurlburt Field üssünde çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada, bir kişi öldü ve bir kişi ise yaralandı.
Hulburt Field Üssü tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen olayın 'silahlı iç kargaşa' sonucu meydana geldiği aktarıldı.
Yaralanan kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, olayın ardından kapatılan üs için yaklaşık bir saat sonra 'tehlike geçti' işareti verildi.
Geniş çaplı inceleme başlatıldı
Silahlı çatışmaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldığı bildirildi.