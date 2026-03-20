  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Paylaşan kişi kanun kaçağı çıktı! Özgür küfrediyor FETÖ yayıyor Amerikalı Bakanın kan donduran itirafı! 13 yaşındaki oğluna 'Senin için öldüler' dedi! Güvenli limanda çarşı karıştı: Altında günlük kayıp yüzde 6’yı, gümüşte yüzde 12’yi aştı Zırhlı araçların korkulu rüyası sahaya iniyor! BAYKAR’ın yeni İHA’sı Skydagger ortaya çıktı Halk TV’de Webtapu şoku! Özgür Özel’in iftira balonu Ebru Baki’nin elinde patladı! Ateşkes yine havada kaldı... Pakistan yine sivilleri vurdu! Türkiye’yi soyup soğana çevirmişler: Tam 5,3 milyar liralık vurgun! 18 ilde 67 şüpheli tutuklandı Dev eser hizmete açılıyor! Başkan Erdoğan’dan Rize’ye bir mühür daha Basın yeleği bile Siyonist vahşeti durduramadı! Rus televizyon ekibi Lübnan’da ateş hattında kaldı! Rusya'dan dünyayı endişelendiren akaryakıt kararı
Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
ABD askeri üssünde patlama!

Irak’ın Erbil vilayetinde bulunan ABD’ye ait Harir Askeri Üssü’nün yer aldığı bölgeye saldırı düzenlendi. Kısa sürede art arda patlamalar yaşanırken bölgede yangın çıktığı bildirildi.

Irak’ın Erbil vilayetinin Soran ilçesinde bulunan ABD’nin Harir Askeri Üssü'nün de yer aldığı bölgeye düzenlenen saldırı sonrası yangın çıktığı belirtildi.

Yerel basına göre, Soran’da ABD’nin Harir Askeri Üssü'nün de yer aldığı bölgeye saldırı düzenlendi.

Görgü tanıkları, 5 dakika içinde art arda 6 patlamanın yaşandığını aktararak patlama sesleri sonrası bölgede yangın çıktığını kaydetti.

Saldırının füze ya da İHA ile mi yapıldığına ilişkin bilgi verilmedi. Saldırı sonrası oluşan hasarın boyutu ise henüz bilinmiyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileri konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Harir Askeri Üssü

Erbil merkeze 70 kilometre uzaklıkta bulunan, İran sınırına yakınlığıyla bilinen Hariri Askeri Üssü 2 kilometrelik bir piste sahip.

Stratejik konumdaki üs, 2015 yılından itibaren ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından Suriye ve Irak’taki hava operasyonları ve lojistik mühimmat nakliyesi için kullanılıyor.

Harir Askeri Üssü sık sık saldırıların hedefi oluyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23