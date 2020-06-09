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Aktüel

ABD askeri uçağı Irak'ta pistten çıktı: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 01:47:06 -
ABD askeri uçağı Irak'ta pistten çıktı: 4 yaralı

WASHINGTON (AA) - ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon, Amerikan Hava Kuvvetlerine bağlı bir C-130H tipi nakliye uçağının Irak'ın Taci Hava Üssü'ne inerken pistten çıktığını, 4 askerin yaralandığını bildirdi.

Koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, C-130H Hercules uçağında, Kamp Taci Hava Üssü'nde pistten çıkıp duvara çarpması sonucu yapısal hasarlar oluştuğu ve küçük çapta yangın çıktığı kaydedildi.

Yangının kısa sürede kontrol altına alındığı, uçaktaki askerlerin tahliye edildiği belirtilen açıklamada, "Uçaktaki 4 asker hafif bir şekilde yaralandı ve Kamp Taji Hastanesinde tedavi altına alındı." denildi.

Açıklamada, uçağın Kuveyt'te konuşlu olduğu, ABD 386'ncı Hava Sefer Filosuna bağlı olduğu belirtildi.

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