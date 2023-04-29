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Dünya ABD, askeri helikopter uçuşlarını durdurdu! Dünyayı şaşırtan karar
Dünya

ABD, askeri helikopter uçuşlarını durdurdu! Dünyayı şaşırtan karar

Yeniakit Publisher
2023-04-29 07:30:00 -
ABD, askeri helikopter uçuşlarını durdurdu! Dünyayı şaşırtan karar

Amerika Birleşik Devletleri'nde son dönemde yaşanan askeri helikopter kazaları üzerine uçuşlar sınırlandırıldı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, kritik görevler dışındaki askeri helikopter uçuşlarının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Pentagon kritik görevlerde olmayan tüm askeri helikopter pilotlarına, ek eğitim için en az 24 saatliğine uçuş yasağı getirdi. Orduda aktif görevdeki pilotlar 1-5 Mayıs tarihleri arası ek eğitim alacak.

2 askeri helikopterin havada çarpışması sonucu 3 asker öldü

ABD’de dün 2 askeri helikopterin çarpışması sonucu 3 asker ölmüştü. Geçtiğimiz ay da yine 2 askeri helikopterin çarpışması sonucu 9 asker hayatını kaybetmişti.  

ABD Ordusu 11. Hava İndirme Tümeninden yapılan yazılı açıklamada, kazanın, iki AH-64 Apaçi tipi helikopterin, eğitim uçuşundan döndüğü sırada gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı. Healy bölgesinde meydana gelen kazada, askerlerden ikisinin olay yerinde, üçüncüsünün ise hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybettiği belirtildi. Kazadan yaralı kurtulan askerin ise Fairbanks Memorial Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kaydedildi.

11. Hava İndirme Tümeni Komutanı Tümgeneral Brian Eifler, "Bu, askerlerin aileleri, asker arkadaşları ve tümen için inanılmaz bir kayıp." ifadesini kullandı.

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