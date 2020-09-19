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Dünya ABD askeri aracı, Kamışlı'da kaza yaptı
Dünya

ABD askeri aracı, Kamışlı'da kaza yaptı

Suriye'nin Kamışlı kentinde devriye gezen ABD askeri aracı, içinde sivillerin bulunduğu araçla çarpıştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 16:00:00 -
ABD askeri aracı, Kamışlı'da kaza yaptı

Suriye’nin Kamışlı kentinde, askeri araç ile sivil otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Edinilin bilgiye göre ABD askeri aracı, Suriye’nın Kamışı kentinin Atşan köyü yakınlarında devriyeye çıktı. Devriye halindeki askeri araç, içinde sivillerin bulunduğu bir otomobil ile çarpıştı.

Yerel kaynaklar, söz konusu trafik kazası sırasında can kaybı veya yaralanma olmadığını söyledi.

Kaza sırasında, iki araçta da maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

Kamışlı’da gerginlik

Suriye’nin Kamışlı kenti, sık sık ABD ordusu ve Rus ordusu gerginliğine ev sahipliği yapıyor. Kamışlı’da devriye gezen ABD ve Rus askerleri, tehlikeli temaslarda bulunabiliyor. Son olarak geçtiğimiz aylarda ABD askeri aracı, Rus askeri aracının geçişine engel olmuştu. Aynı zamanda yine Kamışlı’da, ABD ile Esed rejimi askerleri arasında çatışma yaşanmıştı.

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