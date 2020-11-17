ABD asker sayısını düşüreceği tarihi açıkladı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakan Vekili Miller, ABD'nin Afganistan ve Irak'taki asker sayısını 15 Ocak itibarıyla 2 bin 500'e düşüreceklerini açıkladı
ABD Savunma Bakan Vekili Miller, ABD'nin Afganistan ve Irak'taki asker sayısını 15 Ocak itibarıyla 2 bin 500'e düşüreceklerini bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Irak ve Afganistan'dan ABD askerlerini çekeceğini daha önce açıklamıştı. Trump, Suriye'den de belirli bir miktarda ABD askerinin çekilmesini sağlamıştı.