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Dünya ABD asker sayısını düşüreceği tarihi açıkladı
Dünya

ABD asker sayısını düşüreceği tarihi açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakan Vekili Miller, ABD'nin Afganistan ve Irak'taki asker sayısını 15 Ocak itibarıyla 2 bin 500'e düşüreceklerini açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 22:19:00 -
ABD asker sayısını düşüreceği tarihi açıkladı

ABD Savunma Bakan Vekili Miller, ABD'nin Afganistan ve Irak'taki asker sayısını 15 Ocak itibarıyla 2 bin 500'e düşüreceklerini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Irak ve Afganistan'dan ABD askerlerini çekeceğini daha önce açıklamıştı. Trump, Suriye'den de belirli bir miktarda ABD askerinin çekilmesini sağlamıştı.

 

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