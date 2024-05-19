ABD Arap ülkeleriyle Gazze konusunda anlaştı mı? İddiayı güçlendiren temas!

Katil İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki katliamı sürerken, ülkeler arasında dikkat çeken görüşmeler gerçekleşiyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Batı Kudüs’te bulunan Başbakanlık ofisinde Netanyahu'nun ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştüğü bildirildi. Haberde, görüşmenin içeriğine dair ayrıntılara yer verilmedi.

'ABD 6 Arap ülkesiyle anlaştı' iddiasını güçlendiren temas!

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, 17 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Sullivan'ın Gazze'deki son durumu ve ateşkes sürecini muhataplarıyla ele alacağını duyurmuştu. Bölge ziyareti kapsamında ilk olarak Suudi Arabistan'a giderek, "Gazze'deki son gelişmeler kapsamında ateşkesin gerekliliği ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması konularını" görüşen Sullivan, ardından İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya gelmek üzere İsrail'e gitmişti.

Öte yandan Yahudi Jeruselam Post gazetesi, Lübnan’daki Al-Ahkbar gazetesini kaynak göstererek yaptığı haberde, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın, soykırım saldırıları sonrası Gazze’nin geleceğine yönelik 6 Arap ülkesiyle anlaştığını yazmıştı. Haberde, planın ilk aşamasında kalıcı ateşkesin sağlanacağı ve Gazze’de Filistin teknokrat hükümetinin kurulmasının sağlanacağı aktarıldı. 2. aşamada ise Suud Arbistan'ın İsrail’le normalleşerek Filistin’in kurulması için çalışılacağı belirtildi.