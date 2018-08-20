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ABD Ankara Büyükelçiliğine silahlı saldırı

Sabaha karşı saat 05.00 sıralarından ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 08:14
ABD Ankara Büyükelçiliğine silahlı saldırı

Olay, saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan henüz plakası belirlenemeyen beyaz bir otomobilden ABD Büyükelçilik binasına doğru ateş açıldı.

6 numaralı kapı önünde gerçekleşen saldırıda, 4-5 el silah sesi duyuldu. Güvenlik görevlilerinin bulunduğu kulübeye gerçekleştirilen saldırıda, kurşunlardan biri cama isabet etti.

Olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma olmadı.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNE SİLAHLA ATEŞ AÇAN ŞAHISLAR ARANIYOR

Aracın, Bulvar üzerinden Cinnah Caddesi istikametinde kaçtığı tespit edildi. Kısa süre içinde olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Civarda arama başlatan ekipler, boş kovanları muhafaza altına aldı. Kaçan aracın yakalanması için şehrin dört bir yanındaki ekipler alarm durumuna geçti. Kaynak: İHA

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 08:14
  1. ABD Ankara Büyükelçiliği

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