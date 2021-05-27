ABD Afganistan'dan Temmuz ayında tamamen çıkabilir
ABD'nin Afganistan'dan önümüzdeki Temmuz ayında tamamen çekilebileceği belirtildi.
ABD'nin Afganistan'dan önümüzdeki Temmuz ayında tamamen çekilebileceği belirtildi.
New York Times'ın Amerikan askeri yetkililerin aktardığı habere göre, ABD ordusu Temmuz ayının ortasına kadar ülkeyi terk edebilir.
ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Afganistan'dan 11 Eylül 2021 tarihine kadar çekileceğini açıklamıştı. 29 Şubat 2020 tarihinde Taliban ile anlaşma imzalayan ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'ı terk edeceğini taahhüt eden ABD, bu kararla beraber söz konusu anlaşmayı ihlal etmişti.
ABD Temmuz ayında ülkeden çekildiği takdirde, belirtilen tarihten yaklaşık 2 ay önce Afganistan'ı terk etmiş olacak. Bölge kaynakları ABD'nin ülkeden, ABD'nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'da tamamen çekilebileceği ihtimali üzerinde duruyor.
"Yüzde 16-25 oranında ülkeden çekildik"
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) geçtiğimiz gün Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
Pentagon, Afganistan'dan çekilmenin sürdüğünü, çekilmenin yüzde 16-25 oranında tamamlandığını ifade etmişti.
Çekilmenin ilerleyen günlerde hız kazanması bekleniyor.
ABD güçlerinin çekilmesiyle Afganistan'da çatışma sürecinin de yeni bir döneme gireceğine kesin gözüyle bakılıyor.