  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

ABD Adalet Bakanlığından Yale Üniversitesine "ırksal ayrımcılık" suçlaması

Üniversiteye lisans eğitimi için başvuran öğrencilerin seçiminde, beyaz ve Asya kökenli Amerikalı öğrencilere karşı ayrımcılık yapıldığı sonucuna varıldığı belirtildi

Yeniakit Publisher
2020-08-14 04:11:12 -
ABD Adalet Bakanlığından Yale Üniversitesine "ırksal ayrımcılık" suçlaması

NEW YORK (AA) - ABD Adalet Bakanlığı, dünyanın en iyi okulları arasında yer alan Yale Üniversitesi yönetimini, öğrenci başvurularının değerlendirilmesi esnasında ırksal ayrımcılık yapmakla suçladı.

Adalet Bakanlığının resmi internet sitesinde yayınlanan bildiride, Yale Üniversitesine lisans öğrenimi için başvuruda bulunan öğrencilerin seçiminde, beyaz ve Asya kökenli Amerikalı öğrencilere karşı ayrımcılık yapıldığı sonucuna varıldığı belirtildi.

Öğrencilerin şikayeti üzerine, 2018 yılında bakanlık tarafından başlatılan soruşturmanın sonucunda, Federal Medeni Haklar Yasası'nın ihlal edilerek, başvuru sahiplerinin değerlendirilmesinde ırksal faktörlere çok fazla ağırlık verildiğinin ortaya çıktığı bilgisine yer verildi.

Bakanlık adına yazılı açıklamada bulunan Sivil Haklar Birimi Başsavcı Yardımcısı Eric Dreiband, üniversite yönetiminin başvurduğu haksız davranış için "Irk ayrımcılığının güzel bir biçimi diye bir şey yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

- Etnik köken ''belirleyici faktör'' olarak kullanıldı

Bakanlığın açıklamasında, Yale Üniversitesinin her yıl yüzlerce kabul kararında etnik kökeni ''belirleyici faktör'' olarak kullandığına vurgu yapıldı.

Benzer akademik başarıya sahip öğrenciler arasında, Afro-Amerikan öğrencilerin kabul edilme olasılığının beyaz veya Asya kökenli öğrencilere göre 10 kat daha fazla olduğu sonucuna varıldığı kaydedildi.

Öte yandan, konuyla ilgili Yale Üniversitesi yetkilileri, Amerikan medyasında yer alan açıklamalarında, suçlamaları kabul etmeyerek, bakanlığa verecekleri belgelerin tamamı incelendiğinde, okul kabullerinde bir adaletsizlik olmadığının açığa çıkacağını ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye sınırına asker yığdılar
Dünya

Türkiye sınırına asker yığdılar

Yıllardır Irak’ı kevgire çeviren PKK’ya yönelik Türkiye’nin düzenlediği başarılı hava operasyonlarının ardından Irak Sınır Muhafız Güçleri, ..
Şamil Tayyar’dan çok konuşulacak sözler: Bunun Cumhur İttifakı'na zerre faydası olmaz
Siyaset

Şamil Tayyar’dan çok konuşulacak sözler: Bunun Cumhur İttifakı'na zerre faydası olmaz

CHP’den dışlanarak yeni oluşuma başlayacağı günlerdir konuşulan Muharrem İnce sessizliğini sonunda bozdu. AK Parti eski milletevekili Şamil ..
Tahkim'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Ali Koç kararını verdi
Spor

Tahkim'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Ali Koç kararını verdi

Günlerdir tartışma konusu olan harcama limitleri ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Fenerbahçe’ye kötü haber geldi.
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı