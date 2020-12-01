ABD Adalet Bakanı Barr: Seçim sonuçlarını değiştirecek yaygın bir usulsüzlük tespit etmedik

WASHINGTON (AA) - ABD Adalet Bakanı William Barr, 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminde sonuçları değiştirecek düzeyde bir usulsüzlük tespit etmediklerini söyledi.

Barr, halen sonuçları hakkında tartışmaların sürdüğü başkanlık seçimlerine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Amerikan AP haber ajansına konuşan Barr, "Bugüne kadar seçimlerde farklı bir sonuç ortaya çıkarabilecek düzeyde bir usulsüzlük görmedik." ifadesini kullandı.

Bakan Barr, ilgili federal birimlerin ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) kendilerine ulaşan tüm iddiaları incelediklerini, ancak şu ana dek önemli boyutta hile yapıldığına yönelik delil bulamadıklarını kaydetti. ABD'li bakan ayrıca, oy sayım makinelerine ilişkin hile iddialarının da araştırıldığını ve şu ana dek iddiaları destekleyecek bir delil bulamadıklarını dile getirdi.

Barr'ın seçimlerde hile yapıldığını savunan ve bu sebeple seçim sonuçlarını kabul etmediğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ın iddialarının aksine yönde yaptığı açıklamalar Amerikan medyasında geniş yankı buldu.

Pek çok yayın organı, Barr'ın açıklamasının Trump'ın iddialarını geçersiz kılacak derecede önemli bir çıkış olduğunu savunurken Barr'ın mülakatın ardından Beyaz Saray'a gittiği bildirildi.

Trump'ın Barr ile bir görüşme yapması beklenirken Beyaz Saray'dan Adalet Bakanı'nın ziyaretine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Donald Trump pazar günü yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı ile FBI'ın seçimlerde hile iddialarını yakından incelemesi gerektiğini belirtmişti.

270 delegeye ulaşan adayın başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandığı ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Biden 306 delegeye ulaşırken mevcut başkan Trump ise 232 delegede kalmış ve seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini açıklamıştı.