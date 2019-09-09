0553 313 94 23

ABD Açık'ta şampiyon Nadal

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, yaklaşık 5 saat süren çekişmeli müsabakada Rus Daniil Medvedev'i 3-2 yenerek şampiyon oldu- Nadal bu sonuçla, 19'uncu grand slam ve 4'üncü ABD Açık şampiyonluğunu kazandı

09 Eylül 2019 Pazartesi 04:30
ABD Açık'ta şampiyon Nadal

NEW YORK (AA) - ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, 5 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.

New York'taki Arthur Ashe Stadı'nda düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasında, Nadal ile Medvedev karşı karşıya geldi.

Yaklaşık 5 saat süren tarihi maçı 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 ve 6-4'lük setlerle 3-2 kazanan 33 yaşındaki Rafael Nadal, turnuvayı birinci sırada tamamladı. Nadal bu sonuçla, 19'uncu grand slam ve 4'üncü ABD Açık şampiyonluğunu elde etti.

23 yaşındaki Medvedev ise kariyerinde ilk kez grand slam finali oynayarak önemli bir başarıya imza attı. Daniil Medvedev, uzun yıllar sonra bir grand slam finalinde maçı 2-0'dan 2-2'ye getiren nadir tenisçilerden biri olarak kayıtlara geçti.

Medvedev, 2000 yılında ABD Açık'ı kazanan Rus tenisçi Marat Safin'in ardından bu turnuvada finale ulaşan bir diğer Rus sporcu olarak tarihe geçmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 04:30
  1. ABD
  2. ABD Açık Tenis Turnuvası
  3. Daniil Medvedev
  4. Rafael Nadal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Açık'ta şampiyon Nadal
    1. ABD Açık'ta şampiyon Nadal
    2. ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek..
    3. Ankara'da apartmana çarpan araç yan..
    4. Kuveyt Emiri Sabah'ın Trump ile..
    5. TEM’de bariyerleri aşan kamyon dereye..
    6. İstanbul'da zincirleme trafik kazası:..
    7. İsrail hapishanesindeki Filistinli..
    8. Önce polise yumruk attı, sonra kendini..
    9. Şirinevler’de zincirleme kaza: 1 ölü,..
    10. Edirne'de cip ile otomobil çarpıştı: 7..
    11. Hong Konglu göstericiler ABD'den..
    12. Heniyye'den Yüzyılın Anlaşması'na..
    13. Erdoğan'ın AB'ye yaptığı uyarı..
    14. İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, şehit..
    15. "Konya ASELSAN'ın etrafını karma..
    16. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    17. Gençler 30 saatlik "dijital maratonda"..
    18. 9 ilde çıkan yangınlar kontrol altına..
    19. Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı
    20. Kritik isim evinde ölü bulundu!
    21. 9 ilde çıkan orman yangınlarının..
    22. Bakan Gül'den "Filenin Sultanları"na..
    23. Manisa’da motosiklet ile otomobil..
    24. Burdur'da otomobil ile motosiklet..
    25. Pirpirim aşı nasıl yapılır? Pirpirim..
    26. GÜNDEM ÖZETİ / 9 Eylül 2019
    27. İspanya'dan gol yağmuru!
    28. 200 metre ara ile iki ayrı kaza: 4..
    29. Yunanistan'a evinde büyük şok!
    30. Aspendos, Siegfried ile Odette'nin..
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Kerem Alkin'den çarpıcı açıklama: Merkez Bankası, Düyun-u Umumiye mi?
    Kerem Alkin'den çarpıcı açıklama: Merkez Bankası, Düyun-u Umumiye mi?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Anaların feryadı Kandil’de yankılanıyor
    Anaların feryadı Kandil’de yankılanıyor

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Serdar Arseven'den 'Susamam' tişörtü uyarısı: Yeni ve çok daha büyük bir gezi mi?
    Serdar Arseven'den 'Susamam' tişörtü uyarısı: Yeni ve çok daha büyük bir gezi mi?
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi