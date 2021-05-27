  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Koca'dan tepki: Affı mümkün değil!
El-Kassam Tugaylarından askeri geçit töreni
AB Suriye'de rejime yönelik yaptırımları bir yıl uzattı
Yusuf Yazıcı UEFA Avrupa Ligi'nin gol kralları arasına girdi
Dünya ABD Açık Semalar Anlaşması'na dönmeyeceğini resmen bildirdi
Dünya

ABD Açık Semalar Anlaşması'na dönmeyeceğini resmen bildirdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, ülkesinin eski Başkan Donald Trump kararıyla çekildiği Açık Semalar Anlaşması'na yeniden taraf olmayacağını Rusya'ya duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 22:58:00 -
ABD Açık Semalar Anlaşması'na dönmeyeceğini resmen bildirdi

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'nın, ülkesinin eski Başkan Donald Trump kararıyla çekildiği Açık Semalar Anlaşması'na yeniden taraf olmayacağını Rusya'ya bildirdiği belirtildi.

Rus Dışişleri, ABD’nin Açık Semalar Anlaşması'na dönmeyeceğini bildirdiğini doğruladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’den Washington’un Açık Semalar Anlaşması'na dönmeyeceğine dair bildiri geldiğini doğruladı.

ABD’nin eski Başkan Donald Trump kararıyla çekildiği Açık Semalar Anlaşması'na yeniden taraf olmayacağını Rusya'ya bildirdiği şeklinde çıkan haberler üzerine bir Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Gazetecilerin bu haberlere ilişkin yorum istemesi üzerine bakanlık yetkilisi, "Dışişleri Bakanlığı bunu doğruluyor" açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alınmalı mı satılmalı mı? Uzman isim üstüne basa basa uyardı
Ekonomi

Altın alınmalı mı satılmalı mı? Uzman isim üstüne basa basa uyardı

Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, sosyal medya hesabından gram altın ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Sedat Peker'e soğuk duş! Gerçek gün yüzüne çıktı
Gündem

Sedat Peker'e soğuk duş! Gerçek gün yüzüne çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e "DHKP-C tehdidi" bahanesiyle verilen koruma kararı belgelerin..
Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu: 6’ncısı teslim edildi
Teknoloji

Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu: 6’ncısı teslim edildi

TUSAŞ, F-16 Blok 30 Yapısal Modernizasyon Projesi kapsamında yeni bir uçağın daha Türk Hava Kuvvetleri’ne teslimatını gerçekleştirdi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay