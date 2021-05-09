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Dünya ABD, AB, Rusya ve BM'den işglaci İsrail'e flaş çağrı
Dünya

ABD, AB, Rusya ve BM'den işglaci İsrail'e flaş çağrı

Avrupa Birliği , ABD, Rusya ve Birleşmiş Milletler'in (BM) oluşturduğu Orta Doğu Dörtlüsü, terörist İsrail polisinin işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından İsrail makamlarına itidal çağrısı yaptı ve Müslümanların kutsal günlerinde gerginliği artıracak tedbirlerden kaçınmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 00:23:00 -
ABD, AB, Rusya ve BM'den işglaci İsrail'e flaş çağrı

Avrupa Birliği (AB), ABD, Rusya ve Birleşmiş Milletler'in (BM) oluşturduğu Orta Doğu Dörtlüsü, işgalci terörist İsrail polisinin işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından İsrail makamlarına itidal çağrısı yaptı ve Müslümanların kutsal günlerinde gerginliği artıracak tedbirlerden kaçınmasını istedi.

Terör devleti işgalci İsrail ile Filistin arasındaki barış sürecinde ara buluculuk amacıyla kurulan Orta Doğu Dörtlüsü'nü oluşturan AB, ABD, Rusya ve BM'nin temsilcileri ortak açıklama yaparak Eski Şehir bölgesi ve Şeyh Cerrah Mahallesi dahil olmak üzere Kudüs'teki durumu yakından izlediklerini bildirdi.

Kudüs'te özellikle dün gece "Filistinliler ile İsrail polisinin karşı karşıya geldiği çatışmalar ve şiddet olaylarından" derin endişe duyduklarını bildiren Orta Doğu Dörtlüsü temsilcileri, "bazı siyasi grupların provokatif açıklamalarından, Gazze'den İsrail'e roket atılmasından ve işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Filistinlilere ait tarım arazilerine yapılan saldırılardan" endişeli olduklarını belirtti.

Orta Doğu Dörtlüsü'nün müzakereyle ulaşılacak iki devletli çözüme olan bağlılıkları vurgulanan ortak açıklamada şunlar kaydedildi:

"Temsilciler, nesillerdir Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerinde yaşayan Filistinli ailelerin evlerinden çıkarılmasını ciddi endişeyle not etmiş ve zaten gergin olan atmosferi daha da gerecek tek taraflı eylemlere karşı olduklarını dile getirmiştir. İsrail makamlarına itidalli davranmaları ve Müslümanların bu kutsal günlerinde durumu daha da gerginleştirecek tedbirlerden kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz. Tüm taraflara kutsal mekanların statüsünü koruma ve buna saygı duyma çağrısını yapıyoruz. Tüm liderlerin aşırıcılara karşı harekete geçme ve tüm şiddet eylemleriyle tahriklere karşı sesini yükseltme sorumluluğu bulunmaktadır."

İşgal altındaki Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. Ayrıca terörist İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi artırdı.

Terörist İsrail polisi, cuma akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Filistin Kızılayı, terörist İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgalci İsrail polisi bu gece de Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale etti. Polis daha sonra da Şam Kapısı yakınındaki caddede toplanan Filistinlilere toplumsal olaylara müdahale aracından tazyikli su sıktı. Filistin Kızılayı, Kudüs ve çevresinde terörist İsrail polisi ile Filistinliler arasında yaşanan arbedede 53 kişinin yaralandığını açıkladı.

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